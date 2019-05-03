إغلاق مستشفى "يونيفيرسال أبوظبي"

منى الحمودي (أبوظبي)

أغلقت دائرة الصحة بأبوظبي، بشكل كامل ولمدة شهر قابلة للتجديد، مستشفى يونيفيرسال أبوظبي الواقع في شارع المطار، لوجود مخالفات عدة، كشفتها نتائج التدقيق الذي تم في 25 أبريل الماضي.

وأبلغت الدائرة «الاتحاد» بأنه تم نقل جميع المرضى المنومين في المستشفى إلى منشآت صحية أخرى ليتلقوا العناية الصحية الأفضل، بناءً على حالتهم المرضية، وذلك من خلال مركز قيادة العمليات الطبية التابع للدائرة، والذي عمل على مدار الساعة لضمان عملية نقل مريحة وآمنة.

وشددت الدائرة على أن تحقيق المستوى الأمثل في مجال الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى والتميز في جودة الرعاية الصحية من أبرز الأهداف التي تسعى لتحقيقها في مختلف المنشآت الصحية التابعة لإمارة أبوظبي، لافتة إلى حرصها على صحة وسلامة المرضى في أي منشأة صحية في إمارة أبوظبي، مؤكدة أنه لا تهاون مع أي منشأة تعمل في اتجاه معاكس للارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أنها تعمل على راحة المرضى وتقديم رعاية طبية مناسبة لهم، مؤكدة عدم تهاونها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية في حق أي منشأة صحية لضمان ذلك.

وأكدت الهيئة على دورها فيما يتعلق بمراقبة أداء القطاع الصحي، ووضع الأنظمة وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ومراقبة وتفتيش كافة المرافق الصحية لضمان تطبيق معايير سلامة المرضى، مشيرةً إلى أن قرار الإغلاق لأي منشأة صحية يهدف إلى وقاية المرضى وضمان حصولهم على خدمات صحية بمعايير عالية.

وذكرت الدائرة، أنها ستحرص بعد قرار الإغلاق على متابعة وضع المنشأة والوقوف على مدى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية والأداء فيها وتصحيح أوضاعها حتى تطبق معايير سلامة المرضى ضمن برنامج جودة والمطبق في القطاع الصحي لإمارة أبوظبي، والذي يتبع أرقى وأعلى المعايير العالمية في قطاع الرعاية الصحية.