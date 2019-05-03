فيديو.. حاكم الشارقة يزور المتحف الوطني للسينما في تورينو بإيطاليا

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس الخميس، المتحف الوطني للسينما وذلك في مبنى "مولي أنتونيليانا" التاريخي بمدينة تورينو الإيطالية.

وتجول سموه في أروقة المتحف، الذي يحتوي على عدة طوابق تضم عدداً من الشاشات واللوحات والصور لبدايات انطلاق السينما في إيطاليا، بالإضافة إلى عرض عدد من الأفلام، التي وثقت هذه البدايات والتقنيات المستخدمة.

واطلع سموه على أقسام المتحف الذي يسرد تاريخ السينما في إيطاليا من خلال مسيرة التطور التاريخي بالتدرج مع تطور الأجهزة التقنية من معدات التصوير والمونتاج السينمائي.

وتعرف سموه على الجهود، التي ساهمت في تطور الحركة السينمائية في إيطاليا وأوائل الأعمال السينمائية والمؤلفات، التي أنتجتها الحركة الفنية في إيطاليا.

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وأكد سموه على دور السينما في الارتقاء بالذائقة الفنية لدى أفراد المجتمع وقدرتها على توثيق ثقافات وحضارات الشعوب والبلدان وحفظ التاريخ وتوسيع مدارك ومعارف المتلقين.

وعرج سموه إلى المصعد البانورامي في المتحف، الذي يتيح للزائرين الاطلاع على مدينة تورينو من منظر علوي بشكل بانورامي.

رافق سموه، خلال الزيارة، كل من: سعادة عمر عبيد محمد الحصان الشامسي، سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، وسعادة عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، وسعادة أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وسعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وسعادة علي المري، رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي، وسعادة عبدالله حسن الشامسي، قنصل عام الدولة في ميلان، وسعادة محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والدكتور عمرو عبدالحميد، مدير أكاديمية الشارقة للبحوث.