الامارات | وفاة طفلة سقطت من الطابق السادس في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلة سقطت من الطابق السادس في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت طفلة عربية الجنسية، تبلغ من العمر 3 سنوات في عجمان، إثر سقوطها من الطابق السادس في البناية التي تقيم فيها أسرتها بالقرب من شارع الشيخ خليفة، يوم أمس الخميس، وتم نقلها بواسطة الإسعاف الوطني إلى مستشفى الشيخ خليفة بعجمان، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرةً بالسقوط والارتطام بالأرض.

وقال شهود عيان ويسكنون بنفس البناية محل الواقعة، ل"الإمارات اليوم" إن الام تركت طفلتها لوحدها في الشقة نائمة وذهبت إلى إحدى المدارس بعجمان لإحضار بناتها، وخلال غياب الأم استيقظت الطفلة وخرجت إلى البلكونة قبل دقائق من عودة أمها، إذ تفاجأت أمها وهي تحت البناية بوجود طفلتها على البلكونة وهي تصعد على كرسي وتؤشر بيدها لأمها، وبعدها سقطت.

وأكد جيران الأسرة أن لديها ثلاث بنات غير الطفلة التي سقطت، مشيرين إلى أن الشرطة والإسعاف والفرق الأمنية هرعت بعد تلقيها للبلاغ، وتم معاينة مكان الحادثة من قبل الجهات المختصة، مشيرين إلى أنه تم دفن الطفلة مساء أمس