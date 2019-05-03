شركة الجنيبي العالمية للسيارات تدعو عملاءها للاستفادة من العروض المميزة على أحدث طرازات مجموعة

تقدم شركة الجنيبي الدولية للسيارات، المستورد والموزع الرسمي لسيارات BMW في سلطنة عمان، امتيازات رائعة على طرازات BMW 2019 الجديدة خلال شهر رمضان المبارك الذي يمثل الوقت المناسب لامتلاك سيارة من أحدث طرازات مجموعة BMW.

وتماشيًا مع روح الكرم والعطاء التي يتميز بها شهر رمضان المبارك وكجزء من التزام شركة الجنيبي العالمية للسيارات بتقديم أفضل الامتيازات والخدمات، فإن العرض الحصري الخاص بشهر رمضان يمثل فرصة مناسبة لامتلاك إحدى أكثر الطرازات المفضلة في عالم السيارات.

ويمكن للعملاء اختيار سيارتهم المفضلة من أحدث طرازات سيارات BMW وذلك بالاستفادة من الأسعار الخاصة التي تقدمها شركة الجنيبي العالمية للسيارات على جميع طرازات BMW. بالإضافة إلى خدمة الصيانة الشاملة لمدة خمس سنوات (أو 100,000 كم، أيهما يأتي أولًا) وخدمة الضمان لمدة خمس سنوات (أو 200,000 كم أيهما يأتي أولًا).

ويشمل العرض الخاص في شهر رمضان المبارك مصاريف التسجيل والتأمين على السيارة لعام كامل بالإضافة إلى قسيمة شراء بقيمة 500 ريال عماني مقدمة من شرف دي جي.

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وقال السيد جوني أومن، الرئيس التنفيذي لشركة الجنيبي العالمية للسيارات: "شهر رمضان المبارك هو الوقت المناسب لعملائنا للاستفادة من هذا العرض الجديد والرائع على أفضل سيارات BMW. ويسرنا أن نقدم لعملائنا هذه الامتيازات الرائعة والخاصة بشهر رمضان المبارك والتي تجعل من السهل امتلاك واحدة من أفضل السيارات في العالم والتمتع بتجربة قيادة فريدة من نوعها".

يمكن لجميع العملاء والمهتمين الاطلاع على أحدث طرازات BMW المفضلة لديهم وحجز موعد تجربة قيادة من خلال زيارة أقرب معرض لشركة الجنيبي العالمية للسيارات.

تطبق هذه الامتيازات على طرازات محددة من مجموعة BMW الحديثة (تطبق الشروط والأحكام) وهي صالحة حتى تاريخ 30 يونيو 2019.