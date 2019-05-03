كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| رحلة أشجار الباوباب من أستراليا إلى دبي

زرعت شركة مراس أربعة من أشجار الباوباب في مشروعها بمنطقة السيف بدبي في الشهر الماضي بعد نقلها برا وبحرا من أستراليا.

وانضمت هذه الأشجار إلى مجموعة أخرى من نفس الجنس تمت زراعته قبل حوالي 18 شهرًا بالقرب من مداخل فندقي فور سيزنز وبولغاري في جميرا.

هذه الأشجار هي من الأنواع الأصلية للإقليم الشمالي لأستراليا، والأشجار المزروعة في دبي هي من بين العديد من الأشجار التي تم انتشالها من الأراضي التي تم تطهيرها للزراعة.

الباوبات هي أكبر النباتات النضرة في العالم، ويمكنها الحفاظ على آلاف اللترات من الماء وتخزين المواد الغذائية لفترات طويلة من الزمن في أي جزء من الأشجار – الأوراق والسيقان أو الجذور – مما يجعلها المعادل النباتي للإبل. كما أن الأشجار قادرة على تحمل الظروف المناخية الصعبة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

ويقول مايكل غود، المهندس المعماري المساعد في Cracknell Dubai، الشركة التي نقلت الأشجار إلى دبي، إنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الباوباب في منطقة عامة في الإمارة. وجاءت استجابة لموجز تصميمي من Meraas لجلب شيء “فريد من نوعه ومدهش” إلى دبي”.

Advertisements

ويضيف غود: “أردنا دمج نوع غريب لم يكن الناس قد شاهدوه من قبل. تختلف هذه الأشجار عن أي شيء تراه عمومًا في المنطقة؛ إنها مميزة وتعمل كنقطة محورية داخل المشروع. ”

وتم نقل الأشجار في قافلة إلى بريسبان على الساحل الشرقي لأستراليا، وهي رحلة برية لأكثر من 3500 كيلومتر. ثم تم تحميلها في حاويات شحن وتغطيتها لمنعها من الجفاف. تم شحنها على متن سفينة، لتصل إلى الإمارات بعد نحو 8 أسابيع.