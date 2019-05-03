كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن دي إتش إل تطلق منصة جديدة في الإمارات

أطلقت دي تش إل Saloodo في الشرق الأوسط، لتوفير منصة رقمية تربط شركات الشحن ومقدمي خدمات النقل باحتياجات الشحن البري داخل دولة الإمارات.

وتتعاون DHL Express مع أسبوع الموضة العربي كشريك لوجستي رسمي، وقال توبياس ماير، الرئيس التنفيذي لشركة سالودو في الشرق الأوسط: “رضا العملاء هو القوة الدافعة لكل قرار تجاري نتخذه والرقمنة تدعم منهجنا في تحقيق ذلك باستمرار”.

وأضاف: “حققت Saloodo نجاحًا كبيرًا في أوروبا، ونعتقد أنها ستؤدي إلى سد الفجوة الرقمية في تكنولوجيا اللوجستيات لمطابقة احتياجات الشاحنين وعروض مزودي خدمات النقل في الشرق الأوسط بشكل دقيق”.

وتعمل Saloodo على تبسيط عمليات الشحن على الطرق من خلال مطابقة الشاحنين مع مزودي خدمات النقل، كما توفر الشفافية من خلال أدوات التتبع والاقتباس ونظام الإبلاغ المباشر، وتعزز الكفاءة من خلال تحسين الطرق والشحن والوقت.

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وتتعاون DHL Express و Vinculum Solutions في التجارة الإلكترونية عبر الحدود لدول مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن تزيد شركات النقل من حمولة شاحنتها إلى الحد الأقصى من الكفاءة وتتطلع لتخفيض جميع انبعاثات الكربون المتعلقة بالوجستيات إلى الصفر بحلول عام 2050، بحسب logisticsmiddleeast.

وسيتم تنظيم جميع العلاقات التعاقدية عبر كيان DHL المحلي الحالي وبالتالي توفير الثقة والراحة لشركات النقل والشاحنين على حد سواء.

وأضاف ماير: “على الرغم من أن الإمارات هي واحدة من أكبر الأسواق اللوجستية في مجلس التعاون الخليجي، ما زالت هناك فرص غير مستغلة مع التنويع الاقتصادي والعديد من الاستثمارات في البنية التحتية للطرق. وبالمثل، فإن خبرة DHL العميقة في المنطقة ومجموعة واسعة من عروض الخدمات ستدعم النشر الناجح لسالودو في الإمارات، وفي نهاية المطاف في منطقة الخليج”.

وتم إطلاق Saloodo في عام 2017 في ألمانيا، لربط الشركات ومقدمي خدمات النقل داخل ألمانيا أو من ألمانيا في جميع أنحاء أوروبا. ومنذ ذلك الحين، نمت لتشمل أكثر من 18000 من الشاحنين وأكثر من 7000 شركة نقل مع أكثر من 250.000 شاحنة تسافر إلى 25 دولة أوروبية على الأقل.