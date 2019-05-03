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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 3 مايو 2019

فيديو| أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع

تقدم دور السينما في الإمارات كعادتها كل أسبوع مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم.

وفيما يلي مجموعة من الأفلام المعروضة بدور السينما الإماراتية هذا الأسبوع، بحسب صحيفة خليج تايمز:

THE INTRUDER

أحداث فيلم The Intruder تدور حول قصة نفسية عن زوجين شابين يشتريان منزل جميلاً يمتد على مساحة كبيرة من الأرض ليجد أن الرجل الذي باعهما المنزل يرفض التخلي عن العقار.

A VIGILANTE

حارسة ليلية وظيفتها في الحياة مُساعدة الزوجات للهروب من أزواجهنَّ القُساة، وتهريب الأطفال من أمهاتهم المُختلات نفسيًا، ببساطة هي تعمل للخير ولكن باستخدام قوتها.

OFFICE UPRISING

يكتشف أحد العاملين في مصنع للأسلحة أن مشروب الطاقة يحول زملاءه إلى زومبي لتتصاعد الأحداث في إطار من الرعب والكوميديا.

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THE MAN WHO KILLED DON QUIXOTE

مدير تنفيذي ينتقل ذهابًا وإيابًا بين القرن الحادي والعشرين في (لندن) والقرن السابع عشر في (لا مانشا)، حيث يُخطئ (دون كيشوت) ويعتقد أن المدير هو رفيقه (سانشو بانزا).

BOAR

يعيش حيوان ضخم ومذهل في الأراضي النائية الأسترالية – التي لا زالت تحتفظ بجمالها رغم ظروفها القاسية – وهو حيوان لا يعرف الرحمة؛ تقوده حاجته إلى إسالة الدماء والتدمير، فهو لا يهتم لكائن كان في سبيل حفاظه على أراضيه.

AVNGERS: ENDGAME-PG-13

بعد الاحداث المدمرة التي اندلعت في الفيلم السابق المنتقمون الحرب الأزلية 2018، أصبح الكون في حالة خراب. بمساعدة الحلفاء الباقين، يتجمع المنتقمون مرة أخرى من أجل التراجع عن تصرفات “ثانوس” واستعادة النظام الي الكون.