كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| أبوظبي تستعد لاستضافة بطولة محاربي الإمارات تستعد أبوظبي لاستضافة نخبة من أكبر نجوم رياضات الفنون المختلطة للدفاع عن النفس من مختلف أنحاء العالم لخوض نزالات ضمن بطولة محاربي الإمارات. النسخة 6 من البطولة تأتي وسط ترقب من جماهير ومحبي هذه الرياضة، بحسب موقع سكاي نيوز.

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