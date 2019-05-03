كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أول فندق مستوحى من هوليوود قريباً في دبي

من المنتظر أن يفتح أول فندق من نوعه مستوحى من سحر هوليوود ونمط الحياة في كاليفورنيا أبوابه وفرش السجادة الحمراء لضيوفه هذا العام.

ويعد هذا الفندق الجديد الذي يتكون من 69 طابقًا أول فندق من فنادق ومنتجعات باراماونت في الشرق الأوسط، وهو مصمم لإسعاد عشاق الشاشة الفضية.

يقع الفندق في الخليج التجاري ويضم 823 غرفة وجناحًا، ويوفر غرفة عرض خاصة وحمامًا تقليديًا أو حمامًا تركيًا. هناك أيضا جدران فيديو غامرة في اللوبي وغرفة منفصلة Paramount.

واستوحيت التصميمات الداخلية للأجنحة من Paramount Pictures، في حين أن جميع طوابق الفندق مزينة بصور من وراء الكواليس تم التقاطها أثناء إنتاج بعض أفلام الشركة، مما يوفر شعوراً بأنك في أحد استديوهات هوليوود، بحسب غلف نيوز.

ومما يزيد من روح السينما، يتمتع موظفو الفندق بألقاب عمل فريدة من نوعها. على سبيل المثال، يُطلق على المدير العام اسم “المخرج”، بينما يشار إلى الموظفين باسم “أعضاء فريق العمل”.

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ولن يكون أعضاء فريق العمل موظفين عاديين، حيث سيقومون “بتجسيد” شخصيات أفلام معينة، من أجل تقديم نوع مختلف من تجربة العملاء.

وقالت الشركة في بيان إنها تقدم أناقة هوليود الخالدة وتجربة مبتكرة للضيوف، تعيد الحياة إلى سحر كاليفورنيا المعاصر.