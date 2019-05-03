الامارات | تعرف إلى مواعيد الإفطار في إمارات الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى مواعيد الإفطار في إمارات الدولة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك ابراهيم الجروان انه مع مطلع شهر رمضان المبارك سيكون وقت غروب الشمس و موعد الافطار في العاصمة أبوظبي الساعة 18:57 و مع نهاية الشهر الفضيل سيكون وقت غروب الشمس و موعد الافطار في العاصمة أبوظبي الساعة 19:11 أي بفارق نحو 14 دقيقة عن بداية الشهر .
أما فارق التوقيت بين مختلف مدن الدولة فستكون على النحو التالي :
للمناطق شرق العاصمة قبل ذلك الوقت بمقدار
4 دقائق في دبي
5 دقائق في الشارقة و عجمان
6 دقائق في ام القيوين و العين
8 دقائق في رأس الخيمة و الفجيرة
وللمناطق غرب العاصمة بعد ذلك الوقت بمقدار
5 دقائق في مدينة زايد و ليوا
7 دقائق في الرويس
9 دقائق في الغويفات
أما المناطق المرتفعة مثل قمة برج خليفة ( 900 متر ) فيكون بعد توقيت دبي بنحو 3 دقائق ، و قمة جبل جيس ( 1800 متر ) فتكون بعد توقيت رأس الخيمة بنحو 6 دقائق.
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