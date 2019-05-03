الامارات | موظف يتهم مديره وآخر بكسر يده لمطالبته بمستحقاته

شكرا لقرائتكم خبر عن موظف يتهم مديره وآخر بكسر يده لمطالبته بمستحقاته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس، محاكمة شابين عربيين يعملان في شركة خاصة بتهمة الاعتداء على عامل آسيوي بالضرب وكسر يده اليسرى، إثر مطالبته بحقوقه المالية بعد تقديم استقالته من الشركة التي يعمل فيها. وقال المجني عليه أمام المحكمة خلال الاستماع إلى أقواله، إنه قدم استقالته من الشركة وتواصل مع مديره المباشر في العمل (المتهم الأول)، وطلب منه صرف مستحقاته المالية، متابعاً أن المتهم قام بإعطائه رقم المحاسب وطلب منه التواصل معه للحصول على مستحقاته.

وأوضح أنه تواصل مع المحاسب إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل، فذهب للقاء مديره وحدثت بينهما مشاجرة، فقام المتهم الأول ومعه المتهم الثاني بالإمساك به من يديه وتثبيته، ما أدى إلى سقوطه على الأرض وكسر يده اليسرى. وأنكر المتهمان الأول والثاني أمام المحكمة الاتهامات المسندة إليهما، وأفادا بأن المجني عليه كسر بعض محتويات الشركة انتقاماً لعدم حصوله على مستحقاته في الوقت المطلوب، وأنهما قاما بتثبيته لمنعه من تحطيم بقية الأجهزة الإلكترونية، إلا أنه وقع على الأرض ما أدى الى إصابته.

وأضاف المتهم الأول أنه طلب من المجني عليه التواصل مع المحاسب للحصول على مستحقاته، كونه المسؤول عن صرف المستحقات المالية للعمال، لافتاً إلى أن المحاسب أبدى انزعاجه من الاتصالات الهاتفية المتكررة من العامل فوبّخه وطلب منه عدم الاتصال به والحضور إلى الشركة لمناقشة الموضوع، إلا أن العامل حطم بعض الأجهزة، ما أدى إلى وقوع مشاجرة وتقديمه شكوى لدى الجهات المختصة.

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من جهته، طالب محامي الدفاع عن المتهمين من المحكمة تأجيل القضية إلى الأسبوع المقبل للاطلاع على أوراق القضية وإعداد وسائل الدفاع، واستجابت المحكمة للمحامي، وأجلت استكمال محاكمة المتهمين إلى يوم الثلاثاء المقبل.

المحكمة استمعت

إلى أقوال المتهمين،

وأجلت القضية.