الامارات | فيديو يقود أحد مشاهير التواصل الاجتماعي إلى النيابة

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يقود أحد مشاهير التواصل الاجتماعي إلى النيابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمرت النيابة العامة الاتحادية بالتحقيق في واقعة تداول مقاطع فيديو عدة يظهر فيها أحد مشاهير التواصل الاجتماعي متلفظاً بعبارات وكلمات تخدش الحياء العام، وتتضمن محتوى يجرح المتلقي في المجتمع الإماراتي، وتتنافى مع موروثه الأخلاقي.

وأفادت النيابة بأنه بناءً على ما تم رصده على شبكات التواصل الاجتماعي من تداول مقطع فيديو يحوي عبارات تخدش الحياء العام، تم استدعاء صاحب مقطع الفيديو من قبل مكتب التحقيقات الاتحادي، وباشرت معه نيابة جرائم تقنية المعلومات، ووجهت إليه تهمة نشر مقاطع فيديو مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تخدش الحياء العام وتمس الآداب العامة.

وأمر النائب العام بمنعه من استخدام حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة سبعة أيام قابلة للتمديد.