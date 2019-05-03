محمد الشرقي يشهد حفل تخريج 288 من طلبة كليات التقنية العليا في الفجيرة

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن النهج الذي تتبعه القيادة الرشيدة للدولة في رعاية التعليم والاستثمار الناجح فيه، وفق خطط استراتيجية شاملة، وفر مستوى تعليمياً ذا جودة عالية في جميع التخصصات، وهيأ المناخ اللازم لدعم البحث العلمي والتطبيقي والدراسات العليا من خلال مجموعة من البرامج الأكاديمية الجديدة، على نحو باتت فيه جامعات الدولة تنافس الجامعات العريقة في العالم.

وقال سموه: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالعمل على وضع استراتيجيات تعليمية تحقق الطموحات والآمال القائمة على التعليم في خطط الدولة المستقبلية.. أسهمت في جعل التعليم العالي واحداً من أسرع المسارات تطوراً في خطط عمل إمارة الفجيرة، الأمر الذي يؤكده المستوى الذي بلغته في العملية التعليمية وارتفاع عدد خريجيها من حملة الشهادات الجامعية العليا.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج دفعة عام 2018 من طلاب وطالبات كليات التقنية العليا في الفجيرة الذي أقيم أمس، بحضور مالك سلطان آل مالك، عضو مجلس أمناء كليات التقنية العليا، حيث كرم سموه خريجي الدفعة البالغ عددهم 69 خريجاً و219 خريجة، من فروع الكليات الـ16، وسلمهم شهاداتهم، مباركاً لهم إنجازهم العلمي ومتمنيا لهم دوام التفوق والنجاح وخدمة وطنهم والإسهام الفاعل في مسيرته التنموية. وكان حفل التخريج استهل بكلمة مجلس أمناء كليات التقنية العليا ألقاها مالك سلطان آل مالك، تقدم فيها بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، لدعمهم الكبير لكليات التقنية العليا طوال مسيرتها التي تمتد لأكثر من 30 عاماً.

وأعلن باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا تخريج الدفعة الجديدة والبالغ عددهم 288 خريجاً وخريجة، ممن أكملوا دراستهم بنجاح وحصلوا على الشهادة الجامعية بجدارة واستحقاق.. مؤكداً للخريجين أن أمامهم مسؤولية كبيرة في خدمة الوطن، وعلى عملهم أن يكون انعكاساً صادقاً لكل ما قدمه ويقدمه الوطن لهم.

من جانبه أعرب الطالب عبد العزيز علي -في الكلمة التي ألقاها باسم الخريجين- عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لما قدمته لهم من دعم ليتمكنوا من تحقيق التفوق العلمي، مبدياً سعادة الخريجين بتشريف سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لحفل تخرجهم، مشيراً إلى أنهم سيعملون بكل جهد وإخلاص ليساهموا بشكل فاعل ومبدع في تحقيق خطط التنمية الوطنية.

بعدها وقف الخريجون وأدوا قسم الولاء والإخلاص للوطن ولقيادته الرشيدة، مجددين العهد بالعمل والتفاني لرفعة الوطن والحفاظ عليه والدفاع عنه وصون مكتسباته، وحضر حفل التخريج سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور خالد الحمادي مدير كليات التقنية بالفجيرة وعدد من مديري المؤسسات الحكومية وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية بالكليات، وأولياء أمور الطلاب.