الامارات | «معاً» تموِّل 10 أفكار اجتماعية مبتكرة بمليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «معاً» تموِّل 10 أفكار اجتماعية مبتكرة بمليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة «معاً» للإسهامات المجتمعية، أمس، عن إطلاق الدورة الأولى من برنامج حاضنة «معاً» الاجتماعية، بعنوان «أصحاب الهمم»، وهي مشروع يسعى إلى إيجاد حلول اجتماعية مبتكرة عبر تنمية الأفكار ورعايتها، لتصبح منشآت أهلية ومؤسسات اجتماعية لها أثر واضح ومستدام على الاحتياجات المجتمعية، حيث ستحصل أفضل 10 أفكار على تمويل يصل إلى 100 ألف درهم لكل فكرة.

وكشفت المدير العام لـ«معاً»، سلامة عجلان العميمي، خلال حفل إطلاق البرنامج بمقر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بحضور رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الدكتور مغير الخييلي، وعدد من القيادات الحكومية ورجال الأعمال والمستثمرين، أن البرنامج يسهم بتأسيس 10 مؤسسات مجتمعية، عبر تبني أفكار الأشخاص الموهوبين القادرين على التفاعل مع محيطهم الاجتماعي عبر أفكارهم التي ستكون لها آثار إيجابية بعيدة المدى.

وقالت العميمي «نركز على احتضان المشروعات التي يمكن أن يكون لها تأثير اجتماعي واضح، ويركز المنتج على تحقيق فائدة اجتماعية، وقد يكون هاتفاً ذكياً يستخدم نظام (برايل) للمكفوفين يسمح للمستخدمين المكفوفين بإجادة استخدام هواتفهم بسهولة وحرية مطلقة، أو قد تكون مؤسسة اجتماعية، توظّف نسبة كبيرة من العاملين لديها من أصحاب الهمم، وسيساعد برنامج الحاضنة الاجتماعي على تحويل هذه الفكرة إلى واقع».

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وأضافت أن برنامج حاضنة «معاً» الاجتماعية يُعقد مرتين سنوياً، وتستمر كل دورة لمدة ستة أشهر، يستضيف خلالها البرنامج 10 فرق، ويوفر لهم الموارد لتنفيذ أفكارهم الاجتماعية المبتكرة لتحويلها إلى مشروعات مستدامة، إضافة إلى توفير الأدوات اللازمة لتحقيق النمو، مثل الدعم المادي والمعنوي، وتأمين مساحات للمكاتب، ودعم الخبراء المختصين للإرشاد والتوجيه، وإتاحة فرص الوصول إلى المستثمرين.

وتابعت العميمي: «تحصل الأفكار الفائزة على تمويل يصل إلى 100 ألف درهم، وسيتم تقديم الدعم المالي المرحلي على كل إنجاز يصل إليه المشارك، إضافة إلى نفقات المعيشة وتكاليف السكن للمشاركين غير المقيمين في أبوظبي. ويجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 18 عاماً، وأن يعيش في أبوظبي أو يكون مستعداً للانتقال إليها».

وبدأت «معاً» للإسهامات المجتمعية استقبال طلبات التسجيل في برنامج الحاضنة الاجتماعية أمس، وتستمر إلى 13 من يونيو المقبل، ويرحب البرنامج بالفرق المكونة من شخصين إلى ثلاثة أشخاص، ممن لديهم أفكار مبتكرة ومازالت في المرحلة الأولى من التطوير. وسيتم التعاون مع دور خبرة لدعم المتقدمين الناجحين، وإرشادهم لتنفيذ الأفكار على أرض الواقع.

ويوفر البرنامج للمرشحين ورش عمل متخصصة، تساعدهم في مرحلة التخطيط والعمل كمجموعات، والمشاركة بالبرامج التدريبية لصقل مهاراتهم في إدارة مشروعاتهم الاجتماعية، وفهم مضمون التحدي الاجتماعي الخاص بكل دورة، إضافة إلى فرص التواصل، وبناء العلاقات مع المستثمرين وقادة القطاع الثالث، وكبار الشخصيات، وصناع القرار في مجالات متخصصة، على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وستقوم «معاً» بتخصيص يوم لطرح الأفكار التي ابتكرتها الفرق الـ10 المرشحة لدراسة وتقييم فرصة تمويلها من المستثمرين المشاركين.