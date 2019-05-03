شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 377 نزيلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 377 نزيلاً من مختلف الجنسيات من المحكومين في قضايا مختلفة بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حُسن السيرة والسلوك. وبهذه المناسبة رفع قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، على هذه المكرمة السخية، التي تأتي في إطار حرص سموّه على دعم كيان الأسرة ولم شملها، والمحافظة على استقرارها، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين، وعائلاتهم وأبنائهم في هذه الأيام المباركة، وإتاحة الفرصة للمفرج عنهم لمزاولة حياتهم الطبيعية والعودة أفراداً صالحين إلى المجتمع مستفيدين من دروس تجربتهم في التوجه نحو حياتهم المقبلة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 377 نزيلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.