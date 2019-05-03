الامارات | «روبوت» يخفّف رهبة المستشفى عن الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن «روبوت» يخفّف رهبة المستشفى عن الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خدمة «الروبوتات صديقة الأطفال» في مستشفى دبا، بهدف إسعاد الأطفال المرضى، عن طريق تخفيف عوارض الرهبة من دخول المستشفيات.

وسيستخدم الروبوت الذي يمكن توجيهه ذاتياً أو عن بُعد بنقل الأطفال من مداخل العيادات إلى عيادة الأطفال، لتقليل الأعباء النفسية والشعور بالاطمئنان لتلقي العلاج والرعاية الصحية.

وأكدت مديرة إدارة المستشفيات الدكتورة كلثوم البلوشي، حرص الوزارة على توظيف الإمكانات وتطويرها، وابتكار الحلول من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى، ولاسيما الأطفال، وتذليل الصعاب من أجل رضاهم وإسعادهم، من خلال تطوير قدرات الروبوت، وتقديم خدمات بطريقة تفاعلية وجذابة، تتماشى مع التطورات التقنية، لتبني أحدث الحلول التقنية لخدمة وإسعاد المجتمع، وذلك في إطار تطبيق استراتيجية الوزارة في تقديم خدمات صحية ورعاية طبية، وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشار مدير مستشفى دبا، عبيد خلفان الخديم، إلى حرص المستشفى على مواكبة التطورات، واستحداث التقنيات، لتقديم أفضل الرعاية تماشياً مع الخطط وأهداف واستراتيجيات الوزارة في تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة، من خلال إدخال خدمة الروبوت الصديق للأطفال في مستشفى دبا، كمبادرة يهدف المستشفى منها إلى إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال المرضى، ومساعدتهم على كسر حاجز الخوف.