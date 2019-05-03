الامارات | «الإقامة الطويلة» تشمل الطلبة النابغين من خارج الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإقامة الطويلة» تشمل الطلبة النابغين من خارج الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن بإمكان الطلبة المتفوقين الدارسين خارج الدولة، والراغبين في الانتقال للعيش في دولة الإمارات، التقدم للحصول على تصريح الإقامة الطويلة، لمدة خمس سنوات، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها.

وبيّنت الهيئة أن قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، منح تسهيلات للطلاب المتفوقين والحاصلين على تقدير امتياز بمعدل 95% على الأقل في الثانوية العامة في المدارس الحكومية والخاصة، وعلى تقدير امتياز بمعدل تراكمي 3.75 GPA على الأقل عند التخرج في الجامعة، سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، حيث يمنح هؤلاء إقامة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، وإقامة لمدة خمس سنوات لأسرة الشخص المعني قابلة للتجديد.

وأوضحت أنه يمكن للأشخاص من خارج الدولة الحصول على تأشيرة متعددة الدخول لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وذلك من خلال طلب يتم تقديمه على منظومة الخدمات الذكية (e Channels)، وهي متاحة كخدمات عامة على المنظومة، ولا تحتاج إلى تسجيل دخول للتقدم بالطلب.

وبشأن إجراءات التقديم للحصول على تصريح الإقامة الطويلة، ذكرت أن استقبال الطلبات سيكون «أونلاين»، عن طريق الموقع الرسمي للخدمات الإلكترونية E channel، حيث لا يوجد ما يسمى الكفيل الذاتي، أو الكفيل الضامن، بل يحصل الأجنبي على إقامة من دون الحاجة إلى وجود ضامن داخل الدولة.

وأشارت إلى أنّ الهدف من إصدار تأشيرات صلاحيتها ستة أشهر ومتعددة السفرات، هو إتاحة الفرصة للراغبين في التقدم للحصول على الإقامة طويلة الأمد لزيارة الدولة، ودراسة الفرص المتوافرة فيها، سواء من حيث الاستثمار أو البحث العلمي والإبداع، ومن ثمّ اتخاذ القرار بشأن التقدم للإقامة من عدمه، مبينة أن «الحاصل على هذه التأشيرة سيعامل معاملة المقيم، من حيث إصدار بطاقة الهوية، ليتمكن من استكمال إجراءاته في تأسيس الاستثمار الذي يرغب فيه، وإجراء المعاملات كافّة التي تتطلّبها الفئة التي تنطبق عليه، ومن ثمّ الحصول على الإقامة طويلة الأمد، في حال تحقيقه الاشتراطات المطلوبة».

وأكدت الهيئة أن قرار مجلس الوزراء سيسهم بشكل فاعل في تعزيز موقع الإمارات المتقدم على سلم التنافسية العالمية، ويزيد من جاذبيتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز صدارتها الإقليمية في هذين المجالين، نظراً لما توفره من مناخ مثالي للمستثمرين ورؤوس الأموال، وللمبدعين والمفكرين الذين يبحثون عن الفرص، والبيئة المناسبة التي تمكنهم من تجسيد أفكارهم وإبداعاتهم، وتحويلها إلى واقع ملموس.

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وعدّدت الهيئة ميزات وفوائد الخدمات الجديدة المعلنة، في استقطاب الكفاءات المتميزة والاحتفاظ بها، لتسهم في مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها الدولة، وتعزيز سمعتها، وتوجهها، نحو الافتتاح واستقطاب الكفاءات، وتدعيم الاستثمار في التعليم الذي يركز على التكنولوجيا المتقدمة، وتدعيم التماسك المجتمعي، وتطوير مستوى الحياة ونوعيتها وجودتها.

الرسوم

250 درهماً رسوم إذن دخول أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، والطلاب النابغين ذوي القدرات الواعدة.

250 درهماً رسوم إذن دخول لأسرة أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة والطلاب النابغين ذوي القدرات الواعدة (عن كل فرد).

650 درهماً رسوم إصدار أو تجديد تصريح إقامة الطلاب النابغين ذوي القدرات الواعدة لمدة 5 سنوات.

650 درهماً رسوم إصدار أو تجديد تصريح إقامة لأسرة الطلاب النابغين ذوي القدرات الواعدة لمدة 5 سنوات (وذلك عن كل فرد).

1100 درهم رسوم إذن دخول لسفرات عدة للطلاب النابغين ذوي القدرات الواعدة لمدة ستة أشهر.