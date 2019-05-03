الامارات | «تراث الإمارات» الرمضاني.. يركز على التسامح

شكرا لقرائتكم خبر عن «تراث الإمارات» الرمضاني.. يركز على التسامح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي تراث الإمارات أن مهرجانه الرمضاني الـ14، الذي يعقد في الفترة من السادس حتى 20 من رمضان، على مسرح أبوظبي في كاسر الأمواج، سيركز على تعزيز قيمة التسامح في المجتمع، إذ سيتضمن ندوة عن التسامح، ومحاضرة عن التعايش السلمي في الدولة.

كما يتضمن مهرجان هذا العام عقد ندوة بعنوان «رمضان ألفة ومحبة»، تركز على أصحاب الهمم، والمسلمين الجدد، وندوة بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، إضافة إلى مسابقة أفضل مرتل للقرآن الكريم.

وقال رئيس لجنة التحكيم لمسابقة «أفضل مرتل للقرآن الكريم»، الشيخ الدكتور أنس محمد قصار، في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة العليا المنظمة للمهرجان في أبوظبي، إن المسابقة أصبحت جزءاً من التراث الثقافي الديني في شهر رمضان المبارك من كل عام، ولها وقع وموقع في القلوب، حيث يتوافد كثيرون لحضور السهرات الرمضانية القرآنية للمهرجان، مشيراً إلى أن المسابقة تميزت، على مدى الأعوام السابقة، بإقبال كبير من المشاركين من جنسيات مختلفة، وأوضح أن المسابقة تميزت العام الماضي بمشاركة عدد من المسلمين الجدد، وسيكون جديدها مشاركة عدد من أصحاب الهمم، في بادرة إنسانية واجتماعية لإفساح المجال أمام هذه الشريحة لمشاركة إخوانهم في التلاوة والترتيل.