الامارات | حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من السجناء

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من السجناء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بالإفراج عن عدد من السجناء من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في الإمارة، ممن صدرت ضدهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة داخل المنشآت العقابية، وإبعاد غير المواطنين خارج البلاد، تنفيذاً للأحكام الصادرة بحقهم، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ويأتي أمر الإفراج حرصاً من سموّه على منح السجناء المفرج عنهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة، وعائلاتهم وأقربائهم بصفة عامة، ولم شمل الأسر لتكتمل الفرحة لديهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتولت الجهات المعنية عمل الإجراءات اللازمة حيال المشمولين بالقرار، لتكتمل فرحة أسرهم بمناسبة شهر رمضان المبارك.