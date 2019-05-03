شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من السجناء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بالإفراج عن عدد من السجناء من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في الإمارة، ممن صدرت ضدهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة داخل المنشآت العقابية، وإبعاد غير المواطنين خارج البلاد، تنفيذاً للأحكام الصادرة بحقهم، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
ويأتي أمر الإفراج حرصاً من سموّه على منح السجناء المفرج عنهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة، وعائلاتهم وأقربائهم بصفة عامة، ولم شمل الأسر لتكتمل الفرحة لديهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وتولت الجهات المعنية عمل الإجراءات اللازمة حيال المشمولين بالقرار، لتكتمل فرحة أسرهم بمناسبة شهر رمضان المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من السجناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.