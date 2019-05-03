الامارات | حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 306 سجناء

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 306 سجناء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 306 سجناء من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام باتة ونهائية بالإدانة من محاكم رأس الخيمة، وتكفّل سموّه بسداد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليهم جرّاء تلك الأحكام، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ويأتي هذا الأمر في إطار حرص سموّه على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة، وللتخفيف من معاناة أسرهم.

ووجّه سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة قبل بداية الشهر الفضيل.