مكتوم بن محمد يفتتح مسجد الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في القوز

افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي اليوم الخميس، مسجد الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في منطقة القوز، الذي تصل مساحته الإجمالية إلى نحو 38 ألف قدم مربع، ويتسع لأكثر من 900 مصلٍ لخدمة سكان المنطقة و العاملين في المنشآت الصناعية القائمة فيها.

وحضر الافتتاح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من مدراء العموم بالدوائر الحكومية المحلية.

واستمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول مكونات المسجد الذي يأتي ضمن مجموعة من المساجد ستحمل اسم المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسيتم افتتاحها خلال المرحلة المقبلة في مناطق عدة من دبي.

ويتكون المسجد من طابقين و يشمل الطابق الأرضي الصالة الرئيسية للصلاة وتتسع لأكثر من 500 مصلٍ، إلى جانب صالة ثانوية تستوعب نحو 200 مصلٍ، علاوة على مصلٍى النساء ويتسع لنحو 200 سيدة، فضلاً عن المكتبة الملحقة بالمسجد.

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وتم تشييد المسجد وفق طراز معماري مميز مستوحى من مختلف الطرز المعمارية الإسلامية، بما يمنح التصميم تفرداً، إذ تم تشييد البوائك وفق الطراز العباسي فيما تتسم القباب بالنمط العثماني، في حين تمتزج الزخارف النباتية والهندسية للبناء الذي تتوسطه قبة رئيسية محاطة بمجموعة من أنصاف القباب و عددها ثمانية.

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وملحق بالمسجد دار لتحفيظ القرآن الكريم على مساحة 19000 قدم مربع و تتكون من طابق أرضي به 9 غرف للتحفيظ وغرفة للإدارة وغرفة للنشاطات الطلابية وطابق علوي يضم مقر سكن الإمام و المؤذن و المحفظين.