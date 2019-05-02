1354 مشاركاً في "جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر" في 12 عاماً

وضعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن خطتها التنموية، تأسيس صناعة إنتاج التمور من أهم أولوياتها في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ولاتزال الجهود متواصلة من أجل زيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين استغلال كافة الموارد المتاحة وخاصة إنتاج التمور.

ومن خلال هذا المنطلق، تم تأسيس جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي" والتي تهدف إلى تعزيز وتشجيع الابتكار الزراعي ودراسات أبحاث نخيل التمر وانتشارها في الإمارات خاصة والعالم عامة، إضافة إلى تقديم الدعم ممثلاً بتقديم الأراضي الصالحة والمعدات والمياه والبذور والأسمدة لإقامة المزارع والمشاريع الزراعية الخاصة بنخيل التمر".

وأكد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام "جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي" في لقاء مع وكالة أنباء الإمارات "وام" أهمية الجائزة التي تحمل اسماً غالياً هو صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وهذا شرف للأمانة العامة للجائزة ولكل العاملين فيها.

وأضاف أنه وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اكتسبت الجائزة اهتماماً ومستوى إقليمياً ودولياً لم تشهده أيّ جائزة أخرى في هذا المجال بالعالم، مشيراً إلى إشادة ‏ مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابع للامم المتحدة "الفاو" معالي غراتسيانو دا سيلفا خلال الاحتفال الأخير لتكريم الفائزين الذي أقيم في أبوظبي، الذي قال إن الإمارات دولة متقدمة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور.

وقال سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد، أن مجمل أعداد المرشحين لمختلف فئات الجائزة وصل إلى 1354 مشاركاً يمثلون 48 دولة حول العالم، فاز منهم 68.

وبلغ عدد المشاركين العرب بالجائزة 1169 يمثلون 20 دولة عربية فاز منهم 38 مرشحاً، كما بلغ عدد المشاركين من دولة الإمارات 102 مرشحاً فاز منهم 18 مواطن إماراتي، في حين وصل عدد الأجانب المشاركين بالجائزة إلى 185 يمثلون 28 دولة حول العالم فاز منهم 12، كما جرى تكريم 48 من كبار الشخصيات والمنظمات الوطنية والدولية منهم 21 شخصية وجهة من دولة الامارات العربية المتحدة.

وذكر أن أعلى نسبة مشاركة على مدى السنوات العشر الماضية على المستوى العربي جاءت من مصر بـ 268 مشاركاً تلتها السعودية بـ 154 مشاركاً والعراق بـ 142 مشاركاً، وجاءت الجزائر رابعة بـ 122 مشاركاً. واحتلت الإمارات المرتبة الخامسة بنسبة المشاركين العرب بالجائزة بـ 102 مشاركاً خلال أحد عشر عاماً.

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وعلى المستوى العالمي احتلت الهند أعلى نسبة مشاركة حيث بلغت 44 مشاركاً، وجاءت ثانياً أميركا بعدد مشاركين وصل إلى 20 مشاركاً، وثالثاً كندا بعدد مشاركين وصل إلى 18 مشاركاً.

وعلى مستوى الفئات سجلت فئة الدراسات والبحوث المتميزة أعلى نسبة مشاركة لحد الآن من بين الفئات كافة، إذ بلغ عدد المرشحين بهذه الفئة 667 مشاركاً، وحلت فئة الابتكارات الرائدة ثانياً 217 مرشحاً، وجاءت فئة أفضل مشروع تنموي ثالثاً 208 مرشحاً، وجاءت فئة أفضل شخصية متميزة بالمركز الرابع 188 مرشحاً وفئة أفضل إنتاج 74 مرشحاً.

من جهته أكد الدكتور هلال حميد مساعد الكعبي عضو مجلس الأمناء في جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في تصريحات إلى موقع "الاتحاد"، أن "جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي فتحت باب الترشيح لدورة الجائزة الثانية عشرة، والدورة الثالثة لجائزة المزارع المتميز والمبتكر على مستوى دولة الإمارات".

وأضاف أن "نتيجة الدعم من القيادة الرشيدة وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح، حققت الجائزة نجاحات كبيرة على المستوى الدولي والمحلي".

وأكد أن الجائزة أصبحت الجائزة الأولى على مستوى العالم التي تُعنى بالشجرة المباركة، وتكرم النجاحات والمشاريع المتميزة سواء في زراعات النخيل أو صناعات التمور"، لافتاً إلى إضافة جائزة محلية لتعزيز جهود ونشاطات المزارعين المحليين وزيادة إنتاجهم وجودة منتجهم، والتي حققت أيضاً نجاحات واسعة"، متأملاً أن تكون المشاركة في هذه الدولة أوسع من المزارعين المحليين.

وفي تصريح إلى "وام"، قال الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي: "تنافس في الدورة الثانية للعام الماضي نحو 38 مزرعة وهي نخبة المزارع التي حققت أعلى انتاجية وجودة في التمور ووصل عدد المشاركين بجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر في دورتها الثانية 34 مزارعاً، فاز منهم عن جدارة 8 مزارعين يمثلون مختلف إمارات الدولة وفق معايير جودة التمور التي قاموا بتسويقها إلى شركة الفوعة من الناحية الكمية والنوعية، بالإضافة إلى التزامهم بكافة متطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة المعتمدة من قبل جهات الاختصاص اتجاه العاملين بالمزرعة أو في الخدمات الزراعية والإجراءات الفنية المتبعة لديهم".