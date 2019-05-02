رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 3005 سجناء بمناسبة شهر رمضان المبارك

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بالإفراج عن 3005 سجناء ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة. وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. يأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.

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