استعرض المجلس البلدي بجدة خلال جلسته الثانية والخمسون التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الأستاذ عبدالله...



امل العامري-جدة



الحلول العاجلة خلال خمسة أيام والحلول الآجلة لتطوير وتحسين مداخل ومخارج طريق الملك عبدالعزيز كون بعض المعوقات التي تواجه عملية التعديل تحول دون اجراء عمليات التعديل في الوقت الحالي.

وفي هذا الصدد بين المحمدي ان الحلول العاجلة تكمن في تقاطع طريق الامير محمد بن عبدالعزيز حيث سيتم تحويل طريق الخدمة اجباري حتى يصل لمخرج آخر آمن واقتصار ساعات العمل لتكون خلال الفترة المسائية (4) ساعات عمل فقط خارج اوقات الذروه وفي ما يتعلق بالتقاطعات الاخرى ففي شارع الامير سعود الفيصل تم تخصيص الدوران في هذا الشارع حالياً مع ترحيل الدوران للمنطقة الامامية وفي ما يتعلق بشارع البترجي تم استحداث دوران من امام الردسي مول حيث اطلع المجلس على كافة الحلول المؤقتة وبعد اطلاع السادة الاعضاء تقرر

ضم عرض الحلول المقترحة لتحسين طريق الملك عبدالعزيز الى ورشة العمل الخاصة بالمحور الشرقي لربط شمال جدة بجنوبها وكذالك نهاية شارع الامير ماجد جنوبا والتي تم تحديدها يوم الاحد القادم 30-8-1440 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر المجلس البلدي بابرق الرغامة وأضاف رئيس المجلس ان المجلس قرر مخاطبة هيئة الغذاء والدواء ودعوتهم لتقديم عرض في الجلسة القادمة للاستئناس برايهم حول استخدام البلاستيك بأنواعه المختلفة من قبل المصانع في العبوات المخصصة لحفظ المواد الغذائية واستخداماتها.

كما قرر المجلس بالإجماع الرجوع لقرار المجلس البلدي السابق بخصوص استخدام الأكياس الورقية في المخابز بدلا من الأكياس البلاستيكية ومخاطبة امانة محافظة جدة لتفعليه وكذلك قرر المجلس مخاطبة امانة محافظة جدة لإيجاد برامج تثقيفيه للمواطنين والمقيمين حول خطورة استخدام المواد البلاستكية المحظورة كما ناقش المجلس التوصيات الخاصة بتغيير مواقع زراعة الأشجار من الجزر الوسطية في الشوارع والطرق الى جوانبها للاستفاده من ظلها وسهولة صيانتها وطلب من الأمانة تقديم عرضا شاملا عن الحدائق في جدة في إحدى جلسات المجلس القادمة.