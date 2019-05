أكور تستعرضُ قوّة علامتها التجارية

شهدت أكور في 2018 عاماً تاريخياً حيث سجّلت رقماً قياسياً في عدد الفنادق التي افتتحتها والاتفاقيات التي أبرمتها وعمليات الاستحواذ على 14 علامة تجارية، وقد شملت التوسعة التي أجرتها المجموعة المتخصصة في قطاع الضيافة أكثر من 100,000 غرفة فندقية، بما في ذلك التوسعة الداخلية وأعمال الاستحواذ، ووقعت اتفاقياتٍ لإدارة ما يقرب من 500 فندق جديد تمثّل زيادة قدرها 110 فنادق عن العام 2017.

ولم تكتفِ أكور بتعزيز حضورها الدولي بشكل كبير بحيث تجاوز عتبة المئة دولة حول العالم، إنما أنشأت مجموعة من العلامات التجارية تُعد الأكبر والأكثر تنوعاً في هذا المجال، بحيث أصبحت تغطّي كل قطاع بدءاً بالاقتصادي وانتهاءً بالقطاع الفاخر. كما عملت أكور أيضاً على تعزيز مكانتها بشكل كبير في قطاع الأسلوب المعيشي وهو القطاع الذي يشهدُ طلباً عالمياً قوياً.

وعززت عمليات الاستحواذ في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي واحدة من أسرع أسواق مجموعة أكور نمواً، أعمال المجموعة لتشمل أكثر من 260 عقاراً تضم 60,000غرفة إضافية موزعة على 36 دولة في أنحاء المنطقة (اعتباراً من 8 أبريل 2019).

ومع افتتاح أكثر من 20 مشروعاً خلال عام 2019 وحده، نجحت مجموعة أكور في وضع بصمة مميزة على مسيرة نموها المتسارع.

وتتطلع مجموعة أكور نحو مجموعة من الفرص القوية لتطوير محفظتها المتميزة من المساكن وفنادق الإقامة الطويلة وفنادق الأسلوب المعيشي، بالإضافة إلى تقييم إمكانات النمو في المنتجعات الفاخرة الشاملة في المستقبل.

وقال مارك ويليس الرئيس التنفيذي لمجموعة أكور، الشرق الأوسط وإفريقيا: "لقد كان عام 2018 عاماً متميزاً بالنسبة لمجموعة أكور من خلال عمليات الاستحواذ على العلامات التجارية واتفاقيات إدارة الفنادق الجديدة التي تعزز من مكانتنا الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وتوفر للمسافرين خيارات الضيافة العالمية المبتكرة لا مثيل لها. سنواصل جهودنا لتحقيق المزيد من الإنجازات في عام 2019 من خلال افتتاح مجموعة كبيرة من المنشآت الجديدة وتحديد الفرص التي تتيح لنا التوسع بسرعة في مجموعة من العلامات التجارية الجديدة والقائمة حالياً".

وأضاف ويليس قائلاً: "هناك إقبالٌ واسع لدى المستهلكين على الفنادق والمساكن والمنتجعات المبتكرة التي تتسم بنمط الحياة المتميز ومعايير الضيافة الفريدة من نوعها، وإن تحديد أسواق النمو لكل قطاع من هذه القطاعات سيصبح محط تركيز في استراتيجيتنا التوسعية في المنطقة من الآن فصاعداً".

العلامات التجارية المرتبطة بأنماط الحياة تشهد زخماً قوياً

المساكن والإقامة الطويلة على وشك أن تهيمن على المشهد الفندقي

تشتمل مجموعة أكور أيضاً على 28 علامة تجارية متخصصة بالمساكن والإقامة الطويلة، وكلٌ منها تلبّي احتياجات قطاعٍ معيّن من قطاعات الضيافة.

يستحوذ سوق الشرق الأوسط وإفريقيا على 40% من القطاع السكني للمجموعة بواقع أكثر من 60 مشروعاً، حيث توفر مجموعة أكور 16 علامة تجارية تغطّي الفئات المتوسطة إلى الفاخرة ضمن مجموعتها السكنية.

كما تدير المجموعة أيضاً أكبر محفظة من المنشآت المخصصة للإقامة الطويلة خارج الولايات المتحدة، وتضمّ شبكة من حوالي 300 عقاراً قائماً و60 عقاراً آخر قيد التطوير. وفي عام 2018، شهدت المجموعة نمواً بنسبة 100% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث شهد الطلب العالمي على هذا النوع من المنتجات زخماً قوياً. ونتيجة لذلك، فإن المجموعة في طريقها إلى توسيع مجموعتها لأكثر من ثلاث أضعاف في زيادة من 10 إلى 30 مشروعاً مستقلاً من مشاريع الإقامة الطويلة في مواقع مشتركة بحلول عام 2022.

وتشمل المشاريع التي أوشكت على الإنجاز: مشروع سوفيتيل وافي في دبي، والذي يضم 97 وحدة سكنية مخدومة (من المزمع افتتاحها في عام 2020)، وكذلك مشروع فيرمونت ريزيدنس رويال بالم مراكش الذي يضم 39 فيلا خاصة، والذي من المقرر افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام؛ وهو ما يمثل مفهوم السكن الأول من نوعه في المدينة المغربية، وسيوفر فندق فيرمونت رويال بالم مراكش، الذي افتتح عام 2017، الخدمة الكاملة لفلل المشروع.

المنتجعات الترفيهية الشاملة

تتبوأ مجموعة أكور أيضاً مركزاً رائداً في مفهوم الضيافة الذي يعد جديداً في سوق الشرق الأوسط وهو المنتجعات الترفيهية الشاملة وغير الشاملة والمتكاملة التي تديرها شركة ريكسوس، وهي علامة تجارية لها موقعها المرموق والفريد، وتمكنت هذه العلامة من الانتشار بسرعة منذ أن استحوذت المجموعة على حصة في الشركة.

وجاء افتتاح منتجع ريكسوس في جزيرة السعديات في أبوظبي عام 2018، والذي يضم 366 غرفة وجناحاً، و12 فيلا من 4 غرف نوم مع مسابح خاصة، و10 مطاعم وصالات ومتنزه مائي وسبا ونادٍ للأطفال ومركزٍ للرياضات المائية وغير ذلك الكثير، بمثابة اختبارٍ لهذا النموذج الجديد في عالم الضيافة، وقد أثبت نجاحاً سريعاً وشكّل عامل جذب للضيوف من العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية الرئيسية التي تقدّر الفخامة ومعايير الخدمة العالية والقيمة مقابل المال والترفيه المبتكر وخدمات الإطعام كلها تحت سقف واحد.

وفي إطار مسيرتها التنموية، تعكف مجموعة أكور الآن على إجراء مناقشات متقدمة لإدارة العديد من المنتجعات الترفيهية الشاملة التي تديرها ريكسوس في الأسواق الخليجية الكبرى، وكذلك في مصر التي تعتبر الوجهة الترفيهية المفضلة.

آخر المستجدات عن سلسلة فنادق رافلز

سلسلة فنادق رافلز تعتزم الدخول إلى الهند

أعلنت مجموعة أكور عن خططها لافتتاح أول فنادق رافلز في الهند – رافلز أودايبور ورافلز جايبور. وتعتبر العلامة التجارية الشهيرة "رافلز" رمزاً للفخامة والتألق والمغامرة غير العادية، ويشير هذا الإعلان إلى توجه جديد لدى مجموعة أكور في الهند، مع تركيز أقوى على العلامات التجارية الفاخرة والمتميزة.

وسيقام فندق رافلز أودايبور على جزيرة خاصة تبلغ مساحتها 21 فداناً في وسط بحيرة بحيرة أوداي ساجار، وهي واحدة من أبرز البحيرات الخمس في مدينة أوايبور التاريخية. وسيطل الفندق المؤلف من 101 غرفة مواجهة للبحيرة على مناظر التلال الخلابة، وعلى معبد عمرهُ 400 سنة، كما ستشتمل أجنحته الفندقية على أحواض خاصة للسباحة، ومن المتوقع افتتاحه في منتصف عام 2020.

ويجري العمل على بناء فندق رافلز جايبور في منطقة كوكاس بمدينة جايبور، ويضم هذا المبنى مجموعة من المساكن الخاصة المنعزلة والمتمركزة بجوار المجمع الفندقي الأكبر الذي يضمّ حالياً فندق فيرمونت جايبور. ومن المقرر تطوير هذه المنشأة لتصبح وجهة مرموقة للضيوف ليقضوا أوقاتاً ممتعة، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الفندق بحلول عام 2022، حيث يقع بالقرب من الوجهات السياحية الرئيسية في مدينة جايبور بما في ذلك حصن عامر، وحصن جايجار، وحصن نهارجاره، وجال محل.

رافلز سيشل: فندق يحظى بشهرة واسعة في الشرق الأوسط

من قلب جزيرة براسلين، يوفر فندق رافلز سيشل 86 فيلا عصرية فاخرة، وهي من بين الفلل الأوسع مساحة في جزر سيشل. وتتميز كل فيلا من الفلل في فندق رافلز سيشل بجناح خاص في الهواء الطلق، وبركة غطس وشرفة فارهة للاستمتاع بالمناظر الخلابة التي يتميز بها المحيط، والشاطئ الرملي الأبيض والتلال الخضراء النضرة، وكل فيلا من هذه الفلل مخدمة بطاقم شخصي متوفر على مدار الساعة. كما يضم الفندق أيضاً منتجع رافلز سبا، وهو أكبر منتجع صحي في جزر سيشل بمساحة تبلغ 1234 متراً مربعاً، ويتألف من 13 جناحاً للعلاج الصحي، إلى جانب أكبر حوض سباحة في المحيط الهندي.

رافلز دبي يحتفل بـ 11 عاماً من التميز

منذ افتتاحه في عام 2008، أثبت فندق رافلز دبي نفسه كفندق عالمي رائد وحافظ على موقعهِ كواحدٍ من أفضل الفنادق في دولة الإمارات العربية المتحدة على موقع (TripAdvisor) لأربع سنواتٍ متتالية. وقد صُنف الفندق مؤخراً من بين "أفضل 25 فندقاً فاخراً" حول العالم في حفل توزيع جوائز Traveller Choice” “TripAdvisor لعام 2019 وهو ما يمثّل تكريماً لمسيرة 11 عاماً من النجاح.

ويمكن للضيوف الاستمتاع حقاً بتجربة فريدة للغاية في فندق رافلز دبي، الذي يُعد أفخم أماكن الإقامة في دبي، حيث يضم الفندق "طابق دبي" الحصري، الذي يعتبر واحداً من المرافق الأكثر طلباً في الفندق. ويمتد الطابق على مساحة تصل إلى 2000 متر مربع، ويضم ست غرف وأجنحة فخمة تتميز بتصاميم داخلية أنيقة وعصرية لا نظير لها في أي مكان آخر. ويمكن الوصول لطابق دبي عبر مصعد مخصص، إلى جانب توفير مجموعة من الخدمات الشخصية والخاصة للضيوف بما في ذلك الخادم الشخصي الخاص، وخدمة الطاهي الخاص، وخدمة الليموزين مع سائق خاص، وخدمة الأغطية المخصصة حسب الطلب. ويمكن لضيوف "طابق دبي" اختيار الرائحة المميزة للطابق. كما تعتبر المرافق الاستثنائية المخصصة لتناول الطعام والاسترخاء والاجتماعات جزءاً من التجربة المميزة في فندق رافلز دبي الذي يرتقي بمفهوم الضيافة المخصصة حسب الطلب إلى آفاق جديدة.

المنشآت التي تم افتتاحها والإنجازات في عام 2019

فيرمونت ريزيدنس رويال بالم مراكش

بعد النجاح الذي حققه فندق فيرمونت رويال بالم مراكش، والذي افتتح أبوابه ليكون واحداً من أكثر المنشآت التي يقصدها المسافرون في العاصمة المغربية في عام 2017، انطلقت مطلع هذا العام المرحلة الثانية من تطوير هذه المنشأة السياحية المرموقة تحت اسم فيرمونت ريزيدنس رويال بالم مراكش. ويعتبر المفهوم السكني الأول من نوعه في المغرب من خلال 39 فيلا خاصة مخدومة بالكامل من قبل شركة فنادق ومنتجعات فيرمونت. وستتاح للنزلاء إمكانية الوصول الكامل إلى المجموعة الواسعة من المرافق والخدمات التي يوفرها الفندق، والتي تشمل المنتجع الصحي مع الحمام التقليدي، والمركز الرياضي، مع صالة رياضية وملاعب التنس والإسكواش وستة مطاعم وبارات ومزرعة للنباتات العضوية وملعب جولف استثنائي مؤلف من 18 حفرة.

فيرمونت الرياض

يُعد فندق فيرمونت الرياض، المؤلف من 298 غرفة، مركزاً رئيسياً لمجتمع الأعمال في مدينة الرياض وهو أقرب الفنادق الفخمة إلى مطار الملك خالد الدولي. ومنذ الافتتاح الذي طال انتظاره في وقت سابق من هذا العام، حاز الفندق على شهرة واسعة كوجهة مفضلة للمسافرين بغرض العمل والترفيه، فضلاً عن تصميمه الذي يعتبر تحفة فنية والمميز بزخارفه وتصاميمه الحصرية التي نفذتها مجموعة LW Designer الشهيرة عالمياً، إضافة إلى فخامة مفروشاته ولمساته التي تعكس الثقافة العربية المحلية. وتشمل الميزات الرئيسية لهذا الفندق 40 جناحاً فندقياً استثنائياً، تجربة فيرمونت الذهبية لأعضاء برنامج الولاء Le Club، تناول الطعام في المطبخ المفتوح، ومركز فيرمونت الرياض للمؤتمرات وهو مركز مؤلف من قاعتين و10 غرف اجتماعات، بالإضافة إلى صالة السيدات التي تتسم بالاستثنائية والتفرّد.

الإنجازات

سوفيتل النخلة يحتفل بمرور خمس سنوات على افتتاحه

يقع فندق سوفيتل نخلة دبي على الجانب الشرقي من نخلة الجميرا، ويعتبر منتجعاً فاخراً يجتمع فيه التصميم البولينيزي الأنيق مع الذوق الفرنسي الرفيع. وفي عام 2019، احتفل هذا الفندق الذي يقع على شاطئ البحر بخمس سنوات على افتتاح أبوابه أمام الضيوف والنزلاء، ويضم 361 غرفة وجناحاً فندقياً و182 مسكناً وفيلا خاصة مخدومة بالكامل. وخلال تلك الفترة، اكتسب الفندق سمعة طبية باعتباره واحداً من أفضل المنتجعات الرائدة في مدينة دبي، واشتهر بكونهِ وجهة لقضاء العطلات العائلية، وذلك بفضل جوه الهادئ ومرافقه وخدماته الشاملة، بما في ذلك 14 مطعماً وصالة ومنتجعاً ترفيهياً كبيراً.

سويس أوتيل يكمل 12 شهراً من النجاح

يقع فندق سويس أوتيل الغرير ومُجمّع سويس أوتيل ليفينج الغرير في قلب منطقة ديرة التاريخية ويرتبطان بمركز تسوّق الغرير الشهير، وقد افتتح الفندق في فبراير 2018، بمناسبة إطلاق العلامة التجارية "سويس أوتيل" في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتألف المنشأتين مجتمعتين من 620 غرفة وجناحاً فندقياً وشقة تتميز جميعها بالفخامة وتوفر أجواءً عصرية وحديثة لقضاء وقت العمل أو الاسترخاء والترفيه. ويُعد فندق سويس أوتيل الغرير فندقاً فاخراً من فئة خمس نجوم ويضم 428 غرفة وجناحاً فندقياً، في حين يوفر مجمّع سويس أوتيل ليفينج الغرير 192 شقة فندقية مجهزة تجهيزاً جيداً ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العائلات العصرية والضيوف المقيمين لفترة طويلة.

المنشآت المتوقع افتتاحها في 2020

تضم سلسلة أكور اليوم المجموعة الأكبر والأكثر تنوعاً من العلامات التجارية المتخصصة بأسلوب الحياة في مجال الضيافة، بما في ذلك: العلامة التجارية Jo&Joe والعلامة التجارية Mama Shelter، بالإضافة إلى شراكات مع علاماتٍ تجارية معروفة مثل: 25Hours، sbe Entertainment (بما في ذلك العلامات التجارية: Delano، و SLS، و The House of Originals، و Mondrian and Hyde)، إلى جانب الشراكة التي عقدتها أكور مؤخراً مع العلامة التجارية المتوسطة الحجم (Tribe) والتي حددت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان باعتبارها أسواق نمو مستهدفة.

وتكتسب حملة التوسع الإقليمي لهذه العلامات التجارية زخماً قوياً من خلال الاستعداد لإطلاق العلامات التجارية Mama Shelter، و25Hours، و SLSفي الشرق الأوسط للمرة الأولى بحلول عام 2020 من انطلاقاً من مدينة دبي.

فندق إس إل إس دبي للشقق الفندقية

يعتبر هذا الفندق حجر الأساس في استراتيجية تطور مجموعة إس بي إيه في الشرق الأوسط، ومن المنتظر أن يكون واحداً من أطول الفنادق والشقق الفندقية في المنطقة، حيث سيقام الفندق في برج مؤلف من 75 طابقاً في منطقة الخليج التجاري بدبي. وسيضم 254 غرفة فندقية ذات تصميم مميز، و371 وحدة سكنية تحمل توقيع علامة تجارية معينة، و321 شقة فندقية، إضافة إلى واحدة من أعلى أحواض السباحة في العالم، إلى جانب أساليب الطهي التي تمتاز بها مجموعة إس بي إيه.

أما فندق (25Hours) دبي، وهو أول المنشآت الفندقية في سلسة أكور خارج أوروبا ويعتبر جزءاً من وجهة ون سنترال في مركز دبي التجاري العالمي، فسوف يضيف 434 غرفة إلى السلسلة الحالية من غرف مجموعة أكور التي تضم 1,210 غرفة من العلامات التجارية ذات الفئة الاقتصادية والحجم المتوسط ضمن مجمع مركز دبي التجاري العالمي، في حين سيضيف فندق Mama Shelter 201 غرفة و80 شقة فندقية من تصميم المصمم العالمي تييري غوغان في منطقة الخليج التجاري بمدينة دبي.

رؤية جديدة في مدينة أبوظبي

يجتمع برجا فيرمونت أبوظبي مارينا الأنيقان على قمة رائعة مطلة على الكورنيش الشهير، ليطلا على المناظر الخلابة للخليج العربي من جهة وعلى معالم المدينة المميزة من جهة أخرى. ومن المقرر أن يصبح هذا المنتجع العصري الفاخر، الذي يقع على شاطئ خاص وسط مدينة أبوظبي، واحداً من أكثر الوجهات إقبالاً بهدف التسلية والترفيه وتناول الطعام وإقامة الفعاليات في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعيش الضيوف أجواءً مثالية تتلاقى فيها الثقافة والتراث العربي مع الحداثة والرفاهية. وسيضم هذا المنتجع العالمي 563 غرفة وجناحاً فندقياً بتصميم عربي معاصر وإطلالات خلابة على الخليج أو الكورنيش. وستشتمل مرافقه الترفيهية الواسعة على خمسة أحواض للسباحة، وسبا فيرمونت بطابع Willow Stream Spa مع 12 غرفة للعلاج الصحي، ومركز للياقة، في حين تتولى تسعة أماكن مميزة تقديم المأكولات الشهية بأساليب الطهي الفريدة. كما ستكون وسائل الراحة الملاءمة للعائلات، وخدمة الكونسيرج المخصصة للأطفال، وكذلك تجربة فيرمونت جولد لأعضاء برنامج الولاء Le Club من بين الخدمات الشخصية المخصصة، وكذلك توفر قاعات لا نظير لها للاجتماعات والفعاليات، كما سيوفر المنتجع أيضاً قاعة كبيرة غرف قابلة للفصل وخمس مساحات خارجية رائعة في الهواء الطلق تعتمد مفهوم EcoMeet الفريد الذي يرتكز على الاستدامة.

أكبر فنادق سوفتيل في الشرق الأوسط

يُعد فندق سوفيتل وافي دبي من أكبر الفنادق الفاخرة في الشرق الأوسط، حيث يضم 598 وحدة تشمل 501 غرفة وجناحاً فندقياً فاخراً، و97 وحدة سكنية مخدومة. وباعتباره مجمعاً فريداً بحد ذاته لتناول الطعام، سيضم الفندق مطعماً آسيوياً متخصصاً، وغاسترو بوب، ومطعماً فريداً من نوعه، بالإضافة إلى بار وصالة في الطابقين 43 و44، وكافيه فرنسي في البهو، ومطعماً مفتوحاً على مدار الساعة، وبار على حوض السباحة. كما سيستمتع الضيوف بالعديد من المرافق الترفيهية بما في ذلك منتجع (SoSpa)، وصالة رياضية، وحمامات سباحة خارجية، وكبائين شاطئية صغيرة ونادٍ للأطفال. أما للضيوف القادمين بغرض العمل، فسيوفر الفندق 10 قاعات للاجتماعات وقاعة احتفالات ضخمة تبلغ مساحتها 1115 متراً مربعاً لتلبية جميع متطلبات الفعاليات. كما سيرتبط فندق سوفيتل دبي وافي بمركز الوافي التجاري، الذي يعتبر وجهة متميز للتسوق والترفيه في دبي، ويقع بالقرب من رافلز دبي الشهير، مع استخدام المرافق والخدمات في كلا الفندقين من قبل النزلاء. يقع الفندق على بُعد 10 دقائق من مطار دبي الدولي، ووسط المدينة (دوان تاون)، ومنطقة الخليج التجاري، ومركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي التجاري العالمي، أما مدينة دبي الطبية فتقع على الشارع المقابل تماماً.

لا تفوّت الفرصة في معرض سوق السفر العربي بدبي

الجنة على الأرض: فندق سو سوفيتيل موريشيوس

يُوصف فندق سو سوفتيل موريشوس بيل أومبريه بأنه "الفندق الرائع الذي ينبض بالحياة"، وهو ملاذٌ هادئ يتميز بسحرهِ الخاص وشهرته من خلال روّاده من المسافرين العالميين الذين يبحثون عن الفخامة والتفرد.

يُعتبر الفندق أفضل مكان للإقامة على هذه الجزيرة المذهلة الواقعة في المحيط الهندي، وذلك بفضل تصميمه العصري، الذي شارك في تنفيذه المهندس المعماري ليك بوناغ وخبير التصميم الداخلي كينزو تاكادا، فضلاً عن مرافقه التي توفر أسلوب الحياة المريح. ويمكن للضيوف الاستمتاع بخيارات مختلفة، من بينها 84 غرفة تتيح الوصول إلى الشاطئ من خلال الحدائق المظللة؛ وستة أجنحة فندقية تتميز بإطلالتها على المحيط وحدائقها الخاصة وأرائك النوم، إلى جانب اثنتين من الفلل الفخمة التي تتسم بطابعها الشاطئي الخلّاب. كما تتوفر خدمة الخادم الشخصي (سو سبيشال) على مدار الساعة لجميع ضيوف الأجنحة، وهي خدمة فريدة من نوعها تتميز بها العلامة التجارية سو سوفتيل.

منتجع فيرمونت ماونت كينيا سفاري كلوب

بفضل ما يتميز به من إطلالات رائعة على جبل كينيا المهيب، يضم منتجع فيرمونت ماونت كينيا سفاري كلوب 120 غرفة فندقية فاخرة، تقع على مساحة تزيد على 100 فدان من الحدائق المتميزة بمناظرها الطبيعية، وتوفر أعلى مستويات الراحة والاسترخاء والمغامرة في آن معاً. ويُعد فيرمونت ماونت كينيا سفاري كلوب ملاذاً مثالياً لقضاء عطلة رائعة حقًا في نانيوكي بكينيا ومع وجود واحدة من أرقى مناطق الجذب السياحي في البلاد، يمكن لزوار المنتجع الاستمتاع بمجموعة واسعة من الرحلات والأنشطة دون الحاجة لقضاء ساعات أو حتى أيام في التنقل بين مختلف الوجهات.

سفاري فيرمونت مارا كلوب

يقع سفاري فيرمونت مارا كلوب في منطقة منتجع ماساي مارا، الذي يحيط به نهر المارا من ثلاث جوانب، ويُعدُ نموذجاً رائعاً لمفهوم التخييم الفاخر. فكل خيمة من الخيام الخمسين في سفاري فيرمونت مارا كلوب مؤثثة بشكل رائع ومجهزة بحمام خاص من ثلاث أقسام بالإضافة إلى عدد من مرافق "دوش الهواء الطلق" في خيامٍ محددة. وتتميز أماكن الإقامة الأكبر أيضاً بطوابق موسعة تتيح تناول الطعام في ردهة خاصة، وهي خدمة جديدة يقدمها النادي. كما يُعد الموقع مكاناً مثالياً لزيارة محمية ماساي مارا، وهي واحدة من أغنى محميات الحياة البرية في العالم وتعتبر الموطن الأصلي لمجموعة مذهلة من الحيوانات بما فيها الحُمر الوحشية والفهود والحيوانات البرية والغزلان وبالطبع مجموعة "الخمسة الكبار" وهي الأسد والنمر ووحيد القرن والفيل والجاموس.

