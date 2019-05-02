فوربس تكرّم جامعة الخليج الطبية بجائزة "أفضل جامعة طبية في المنطقة " في حفل توزيع جوائز التعليم...

("ايتوس واير"): حصلت جامعة الخليج الطبية عجمان، وهي الجامعة الطبية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، على جائزة "أفضل جامعة للتعليم الطبي" في حفل مرموق لتوزيع جوائز فوربس الشرق الأوسط للتعليم العالي لعام 2019. ويعدّ هذا الحفل محطة تكريمية لأفضل الجامعات في المنطقة، وقد أقيم في 24 أبريل 2019 في تاج دبي. وقد تسلّم الجائزة البروفيسور حسام حمدي، مدير جامعة الخليج الطبية، بحضور عدد من أهم صنّاع القرار من قطاع التعليم في المنطقة، فضلاً عن مسؤولين حكوميين وكبار الشخصيات.

وتقدّمت جامعة الخليج الطبية، التي تحتوي على 6 كليات و 26 دورة معتمدة، لتصبح في طليعة الجامعات الطبية والأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. وساهم كل من المنهاج الدراسي المستقبلي ومنهجية التدريب الخاصة بالجامعة، والعلاقات المشتركة التي تقيمها مع الجامعات الدولية الرائدة، والمرافق عالمية المستوى التابعة لها، وتأسيسها الناجح لأول نظام صحي أكاديمي خاص في المنطقة، في تعزيز موقع الجامعة كواحدة من أكثر الوجهات شعبية وطلباً للتعليم الطبي المتطور في العالم. فجذبت أعداداً هائلة من طلبات إلتحاق الطلبة من أكثر من 80 دولة في كل عام دراسي.

وتفخر جامعة الخليج الطبية بتقديم مجموعة فريدة من نوعها من البرامج الأكاديمية. وتعدّ كلية إدارة وإقتصاديات الرعاية الصحية التي أطلقتها الجامعة مؤخرًا كلية متخصصة في مجال إدارة واقتصاد الرعاية الصحية، وتهدف إلى إعداد الخرّيجين لمتابعة مسيرتهم المهنية في مجال إدارة الرعاية الصحية، والإقتصاد الصحي، ووضع السياسات سواء في المنطقة أوحتى في أرجاء العالم. وباعتبارها الكلية المتكاملة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، توّفر جامعة الخليج الطبية برنامجًا لدرجة البكالوريوس يمتد على أربعة أعوام، وبرنامجًا تنفيذياً للماجستير يمتد على 12 شهرًا مصممًا لتلبية الاحتياجات الصحية المتنامية في القطاع بشكل مستمر. هذا وتُقدَم هذه البرامج بالتعاون مع الجامعات الدولية الرائدة مثل- جامعة ميلانو، وجامعة أريزونا، والجامعة الأمريكية في القاهرة، وجامعة سنترال فلوريدا، وغيرها. وتعتبر الكلية عضواً في الجمعية الأوروبية لإدارة الرعاية الصحية.

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وتشكّل الأبحاث أحد التوجهات الاستراتيجية الهامة للنظام الصحي الأكاديمي بجامعة الخليج الطبية. ويتولى مركز ثومبي للأبحاث والطب الدقيق إجراء الأبحاث الخاصة في مجال بيولوجيا السرطان والمناعة، بالتعاون مع دول مثل فرنسا وبولندا وكوريا.

وفي تعليقه على حصول الجامعة على جائزة فوربس، قال البروفيسور حسام حمدي، مدير جامعة الخليج الطبية، "إن مثل هذه الجوائز التكريمية تشرح أسباب حصول جامعة الخليج الطبية على تسمية جامعة المستقبل الطبية. ونحن نفخر بتمييز أنفسنا بفضل مجموعة الخدمات المتكاملة التي نقدمها في مجال التعليم الطبي. كما نفخر بتنوع طلابنا، ونوعية أعضاء هيئة التدريس ومناهجنا المتقدمة جداً". تجدر الإشارة إلى أن البروفيسور حسام حمدي ألقى كلمته في الحفل باعتباره متحدثاً مدعواً.

تقع جامعة الخليج الطبية في مدينة ثومبي الطبية، وهو مركز إقليمي للتعليم الطبي المستقبلي، والرعاية الصحية الحديثة والبحوث المتطورة. وتضم هيئة التدريس مجموعة من الاختصاصيين والممارسين الطبيين النشطين بمن فيهم من باحثين. وتمتلك الجامعة شبكتها الخاصة من المستشفيات الأكاديمية والعيادات والصيدليات ومختبرات التشخيص وما إلى ذلك، مما يوفر فرصًا هائلة للطلبة لتلقي التدريب السريري والتدريب الداخلي. علاوة على ذلك، تُعطى الأولوية لخرّيجي الجامعة للعمل مع مختلف مؤسسات الرعاية الصحية التابعة لمجموعة ثومبي.