أخبروا الجميع! افتتاح Nutella في VOX Cinemas مول الإمارات

هل تخطّطون للذهاب الى السينما ومشاهدة آخر فيلم مفضّل لديكم؟ الآن سوف يكون بانتظاركم هناك عالم لا يقاوم من Nutella في VOX Cinemas مول الإمارات!
تمّ افتتاح Nutella في VOX Cinemas - المشغّل الأكبر والأكثر إبداعاً لدور السينما في الشرق الأوسط - وبذلك يمكن لعشّاق السينما الآن الاستمتاع بطعم Nutella اللذيذ كجزء من مجموعة الوصفات الحلوة والمالحة وخيارات تناول الأطعمة السريعة والاستمتاع بها.
تشمل قائمة Nutella الجديدة مجموعة كبيرة من المأكولات اللذيذة بما في ذلك الكعك الحلو و المملّح ووصفات الوافل الشهية و الفطائر الهولندية و الاصابع المقلية و الكريب و وافل لولي.
يمكن لعشاق الأفلام اختيار تناول الأطعمة المغمّسة بكريما البندق مع الكاكاو الفاخرة خلال فترة استراحتهم او انتظارهم على إحدى الطاولات العديدة المرتفعة الخاصة ب Nutella في VOX Cinemas أو الحصول على ما يفضّلون من القائمة اللذيذة والاستمتاع بها وهم يشاهدون فيلمهم المفضّل!
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