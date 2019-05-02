"السلامة الغذائية" تغلق منشأة "مينا الخليج لشوي الأسماك" ومطعم "ميليوس" في أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأتين غذائيتين في مدينة أبوظبي، تمثلتا بالمنشأة الغذائية "مينا الخليج لشوي الأسماك" والتي تحمل رخصة تجارية رقم CN-2089318، والمنشأة الغذائية "ميليوس رستورانت ليمتد" وتحمل رخصة تجارية رقم MS 11333، نظراً لمخالفتهما لقانون رقم (2) لسنة 2008، في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً لخطورتهما على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية، أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة لتكرار حصول المنشأتين على المخالفات وعدم التزام مسؤوليها ببنود المخالفات المحررة سابقاً، وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأتين، ما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأكدت أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، إذ يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأتين، وإزالتها لأسباب المخالفات، مضيفة أن قرار الإغلاق الإداري بحق منشأة "مينا الخليج لشوي الأسماك" سبقه قيام المفتشين في الهيئة بتوجيه 3 مخالفات للمنشأة في مارس وأبريل من العام الجاري.

ولفتت إلى أن المخالفات، التي أدت إلى إصدار قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة تمثلت في عدم صيانة تسرب الماء من أنابيب تصريف أحواض الغسيل، وعدم انسيابية المسار التدفقي للمنشأة، وتداخل مناطق الغسيل والتخزين والإعداد، وتحضير الأغذية بطريقة تتعدى الطاقة الاستيعابية للمنشأة، ما يؤدي إلى انتقال الملوثات بين مناطق التحضير والتخزين والغسيل، إلى جانب عدم التزام مسؤول المنشأة ببنود المخالفات، وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة الغذائية، ما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

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وحول أسباب الإغلاق الإداري لمنشأة مطعم "ميليوس"، أفادت الهيئة بأن قرار الإغلاق جاء نتيجة انتهاء الرخصة الخاصة بالمنشأة والصادرة من مصدر، وعدم قيام مسؤولي المنشأة بتصويب وضعها من خلال تجديد التراخيص اللازمة.

وأشارت إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية للهيئة لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيداً منها على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الهيئة، مشيرة إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها بكافة اشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.