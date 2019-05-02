حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ساعات دوام الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك من التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2018، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
جاء ذلك في تعميم خاص أصدرته الهيئة بشأن تحديد ساعات دوام الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية خلال الشهر الفضيل.
وبهذه المناسبة رفعت الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات سائلين الله العلي القدير أن يعيده عليهم بموفور الصحة والعافية، كما هنأت شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة.
اقرأ أيضاً.. دوام مرن للطلبة والمعلمين في رمضان
كانت هذه تفاصيل خبر دوام رمضان من التاسعة صباحاً إلى الثانية ظهراً للجهات الاتحادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.