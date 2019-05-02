أسكوت العالمية للفنادق تشارك في معرض سوق السفر العربي وتكشف عن خطط التوسع في المنطقة

كشفت مجموعة أسكوت العالمية للفنادق، أكبر مالك ومشغل للشقق الفندقية في العالم، عن خططها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاء ذلك خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي الذي تستضيفه دبي حالياً لغاية 1 مايو 2019، وأكّدت إدارة أسكوت أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تشكلان أهم الوجهات الرئيسية لمشاريعها المستقبلية في المنطقة، ولفنادقها الجديدة المقرر افتتاحها خلال العامين المقبلين.

هذا وتدير أسكوت أكثر من 43 ألف وحدة شقة فندقية في المدن الرئيسية في الأمريكيتين وآسيا ،والمحيط الهادئ وأوروبا والخليج العربي والشرق الأوسط، إلى جانب أكثر من 27 ألف وحدة فندقية قيد التطوير حالياً، مما يجعل مجموع ما تديره ’أسكوت‘ اليوم أكثر من 70 ألف وحدة في أكثر من 500 فندق حول العالم، ويتبع لأسكوت محفظة من العلامات الفندقية هي ’أسكوت‘ و’سيتادينس‘ و’سومرست‘ و’كويست‘ و’ذا كريست كوليكشن‘ و’لايف‘، وتتوزع محفظتها التشغيلية على 120 مدينة في 30 بلداً.

وحول مشاركتها في معرض سوق السفر العربي وخطط التوسع في المنطقة، قال حفيظ المرابطي، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في مجموعة أسكوت العالمية للفنادق: " نحرص على المشاركة في معرض سوق السفر العربي في دبي، وهو يشكل مساحة واسعة للتواصل مع جميع خبراء السياحة والفنادق من كافة أنحاء العالم تحت سقف واحد، ولدينا 19 فندقاً في منطقة الخليج منها فندقين في الإمارات من فئة الشق الفندقية الفخمة، وسوف نفتتح في العام القادم فندق سيتادينس قرية التراث في دبي على امتداد خور دبي، والذي يضم مئة شقة فندقية فخمة، وسوف يخدم رجال الأعمال والسياح لمدة قصيرة وطويلة الأمد، ونحن حالياً نقوم بدراسة عدد من المشاريع الفندقية الجديدة في أبوظبي ودبي، والتي سوف تشكل قفزة حقيقية في عالم الشقق الفندقية ذات المستوى العالمي في الإمارات، ونحن نعتبر إكسبو 2020 فرصة حقيقية لجميع الفنادق والوجهات السياحية لرفع أعمالها وزيادة الإشغال، ونحن مستعدون لاستضافة ضيوف دبي خلال فترة هذا المعرض العالمي الهام، وخاصة بأن الشقق الفندقية لدينا تتميز عن الغرف العادية لأنها تتمتع بخدمات تمزج الراحة المنزلية مع الخدمة الفندقية ذات الخمسة نجوم، إلى جانب تقديم خصوصية أمثل للضيف تتماشى مع الثقافة والتقاليد الخليجية والعربية"

ومنذ انطلاقة عملياتها في المنطقة، واصلت محفظة ’أسكوت‘ تعزيز نموها، حيث تمتلك المجموعة 19 فندقاً، وتتوزع في كل من جدة والرياض والخبر ومكة، وهي في طور افتتاح ستة فنادق جديدة خلال السنة القادمة في المملكة، كما تستعد لافتتاح فندق جديد في الإمارات في دبي ضمن قرية الثقافة، لتضم محفظة أسكوت الفندقية في الإمارات ثلاثة فنادق هي فندق أسكوت بارك بلايس دبي، وفندق سيتادينس ميترو سنترال دبي الذي افتتح مؤخراً في منطقة "البرشاء هايتس" في دبي، وفندق سيتادينس قرية التراث دبي، وكما افتتحت أسكوت في عُمان مؤخراً فندقها الجديد سيتادينس الغبرة مسقط لينضم إلى فندق سومرست بانورما مسقط، وتشمل مخطّطات الشركة المستقبلية عدّة صفقات، وذلك في سياق سعيها للوصول إلى 5,000 شقّة فندقية بحلول عام 2020.

وحول توسع المجموعة في المملكة العربية السعودية ، قال فنسنت ميكوليس، المدير العام الإقليمي لشركة ’أسكوت‘ في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تشهد ’أسكوت‘ فترة نمو كبير في المملكة العربية السعودية، وخلال السنوات الأربع الماضية، منذ إطلاق فندق ’أسكوت التحلية جدة‘، أول فنادق العلامة في المملكة العربية السعودية، حققت الشركة حضوراً رائداً في السوق السعودية من خلال توفير مجموعةٍ متميزة من الشقق الفندقية، بما في ذلك ’أسكوت صاري جدّة‘ و’سيتادينس السلامة جدة‘ و’أسكوت رافال العُليا الرياض‘ إضافة إلى ’سبيكتروم ريزيدنس جدّة‘، وتتمتع جميع هذه الفنادق بمواقع متميزة، كما تتبع معايير التشغيل الدولية لتُقدّم للمقيمين على المدى القصير والطويل المزيج المثالي من الفخامة والتصاميم المعاصرة؛ وتوفر لهم أفضل وسائل الراحة والرفاهية".

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ونظراً إلى سعي المملكة العربية السعودية إلى تنويع اقتصادها تماشياً مع ’رؤية السعودية 2030‘، لفت ميكوليس إلى أن فنادق ’أسكوت‘ تشهد طلباً قوياً من قبل شريحةٍ واسعةٍ من المسافرين من مختلف قطاعات الأعمال والترفيه، وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال ميكوليس: "من المرجّح أن تشهد المملكة العربية السعودية تزايداً في أعداد الزوار نتيجة النمو الاستثنائي لمطار دبي الدولي، والذي يعد أحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم؛ ومحطة التوقف والاتصال المفضلة لدى المسافرين الإقليميين والدوليين المتجهين من وإلى المملكة العربية السعودية".

ويشكل فندق ’أسكوت كورنيش الخبر‘، المقرر افتتاحه في الربع الثالث من هذا العام، إضافةً فريدةً إلى سوق العقارات الفاخرة، ويقع الفندق، الذي يتألف من 172 وحدة سكنية تتراوح بين الاستوديو والشقق السكنية المؤلفة من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف، في شارع الأمير تركي الكائن في منطقة كورنيش الخبر، والتي تعد واحدةً من المناطق الأكثر رواجاً في المدينة وتتميز باحتضانها مجموعةً واسعةً من المطاعم والمتاجر ومراكز التسوق، وسيحتل الفندق بذلك موقعاً استراتيجياً، إذ يبعد مسافة 3 كيلومترات فقط عن منطقة الأعمال الرئيسة الواقعة على طريق الملك فهد في مدينة الخُبر، كما يبعد عن جسر الخُبر- البحرين 10 دقائق فقط بالسيارة.

وتعتزم العلامة افتتاح ستة مشاريع جديدة في المملكة العربية السعودية خلال عام 2020، وهي فندق ’سومرست داون تاون الخبر‘ و’فلل أسكوت الرياض‘ وفندق ’سومرست كورنيش جدّة‘ و فندق ’سيتادينس أبها‘، ومع توقيع عقد فندق ’سيتادينس العزيزية الخبر‘ الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، والمقرر افتتاحه في الربع الأخير من عام 2021، يرتفع إجمالي عدد فنادق أسكوت في المنطقة إلى 12 منشأة.

الجدير ذكره أنه يعمل لدى أسكوت حول العالم 12 ألف موظفاً وتستقبل أسكوت 200 ألف ضيف في فنادقها في السنة، وتضع ضمن أولوياتها توظيف مواطني البلد التي تفتتح فنادقها فيها خاصة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي ،مما يعطي انطباعاً أصيلاً لدى الضيوف الذين ينالون المعلومات المطلوبة حول البلد والخدمة الأصيلة من أهل البلد أنفسهم،فعلى سبيل المثال يشكل مواطنو المملكة العربية السعودية 40% من عدد الموظفين العاملين في فنادق المملكة.