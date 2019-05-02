شركة مشاريع عبدالله أحمد الموسى تعلن عن تحديث العلامة التجارية لفندقها في الشارقة.

أعلنت شركة مشاريع عبدالله أحمد الموسى (ذ. م. م)، وهي مجموعة فاعلة تتخذ من دبي مقراً لها تغطي مجموعة واسعة من الأعمال التجارية، عن تحديث العلامة التجارية لأحد فنادقها من فئة أربع نجوم الواقع في منطقة استراتيجية في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء الإعلان خلال معرض سوق السفر العربي الذي أقيم في دبي خلال الفترة الممتدة من 28 أبريل ولغاية 1 مايو 2019.

ويأتي تحديث العلامة التجارية للعقار الذي أدارته سابقاً فنادق ومنتجعات "ويندهام" تحت إسم فندق و أجنحة رمادا الشارقة، تماشياً مع الاستراتيجية الجديدة للشركة المالكة الهادفة إلى تعزيز علامتها التجارية المحلية "جولدن ساندز" التي أثبتت حضورها الناجح في السوق منذ 30 عاماً.

هذا وتم توقيع العقد الجديد الخاص بالعقار والذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2019، خلال افتتاح معرض سوق السفر العربي من قبل السيد نايف الموسى، مدير شركة "أرينكو" للعقارات، ممثلاً للشركة المالكة؛ والسيد محمد خوري، المدير العام لـ "جولدن ساندز" للشقق الفندقية.

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كما حضر سعادة خالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة حفل التوقيع وعلّق في هذا السياق قائلاً: "نحن ممتنون لشركة مشاريع عبد الله أحمد الموسى لإيمانها بالشارقة كوجهة سياحية جذابة، ونتطلع قدماً لدعم ’جولدن ساندز‘ خلال مشروعها الجديد".

من جهته، قال السيد نايف الموسى: "لا شك أن قطاع الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة يتطور باستمرار، وبالتالي يجب علينا أن نكون مرنين وأن نقوم بتكييف استراتيجياتنا لتلبية الاحتياجات المتنامية للسوق. إن علاقتنا مع ’ويندهام‘ تبقى ودية ، ونحن واثقون من أن إدارة ’جولدن ساندز‘ ستحقق تطلعاتنا لهذا العقار".

من جانبه، أشار السيد محمد خوري إلى أن: "إمارة الشارقة شهدت في الآونة الأخيرة تحولاً هائلاً في قطاع السياحة، ونحن مسرورون لوجودنا هنا لدعم رؤية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة الخاصة بالإمارة من خلال علامة تجارية محلية ذائعة الصيت تحتفل خلال العام الجاري بالذكرى الثلاثين على تأسيسها". واختتم قائلاً: "نحن سعداء للغاية لاختيارنا من قبل المالكين لإدارة هذه المنشأة الفاخرة".