ليفا تسجل حضورها الأول في سوق السفر العربي مع مركز ليفا مزايا سنتر.

("ايتوس واير"): سجلت فنادق ليفا الجديد ظهورها الأول في سوق السفر العربي 2019 في دبي، حيث عرض فندقها فئة الأربع نجوم الذي تم الكشف عنه مؤخرًا في شارع الشيخ زايد. برزت ليفا كواحدة من المؤسسات الرئيسية في قطاع الضيافة حيث جلبت تفكيرًا ونهجًا جديدين في التعامل مع المسافر الألفي اليوم.

يشهد سوق السفر العربي في كل عام حضور نحو 40,000 شخص وقد أصبح أكبر حدث للسفر في منطقة الشرق الأوسط منذ 25 عامًا حتى الآن. يوفر المعرض للمتخصصين في قطاع السفر فرصة لا تُصدق لعرض منتجاتهم وخدماتهم أمام العملاء والشركاء المحتملين مما يجعله مركزًا داعمًا في تطوير فرص وشراكات العمل الجديدة.

وقد صرح جيه أس أناند، مؤسس فنادق ليفا قائلاً "إن سوق السفر العربي يمثل فرصة عظيمة لأصحاب الفنادق والمتخصصين في قطاع الضيافة لإشراك عملائهم بصورة مُكثفة وجعل وجودهم محسوسًا في القطاع. ونود أن ندعو زوار سوق السفر العربي، بما فيهم النزلاء ووكلاء السفر وصغار الموظفين التنفيذيين للتعرف سريعًا على جوهر ليفا كعلامة تجارية ومركز ليفا مزايا سنتر الذي أطلقناه مؤخرًا."

وأردف أناند قائلاً "كما نود أيضًا أن ندعو المطورين والمستثمرين وحتى العلامات التجارية الأخرى لمشاركتنا في هذا السوق من أجل الاستفادة من قطاع الضيافة والسياحة سريع النمو في المنطقة."

يضم الفندق الرائد ليفا مزايا سنتر الواقع في قلب مدينة دبي في شارع الشيخ زايد 178 غرفة ومطعم يعمل على مدار اليوم وحمام سباحة على السطح بالإضافة إلى تمتعه بإطلالات خلابة على المدينة، سبا وصالة ألعاب رياضية. وتتمتع كل غرفة في هذا الفندق المتميز بهيكل فريد تم تصميمه بعناية ليقدم مجموعة واسعة من التخصيصات للنزلاء من أجل الاختيار من بينها.

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كما تقدم ليفا أيضًا كعلامة تجارية نموذجًا متميزًا للعمليات والإدارة للفنادق فئة الثلاث والأربع نجوم لجعل العمل معها أكثر شفافية وربحية بالنسبة للمطورين والمستثمرين.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع التالي: www.stayleva.com

نبذة عن ليفا - إن كلمة "ليفا" (المُشتقة من الكلمة اللاتينية "Levatio) نفسها تعني الراحة وما هذا الفنادق إلا تجسيدًا ماديًا لهذا المبدأ. وتُعد فنادق ليفا، التي تم تصميمها بما يتناسب مع متطلبات المسافر العصري، مزيجًا من الضيافة الرائعة والجوانب الجمالية. حيث إن إقامة المسافر تمثل جزءًا كبيرًا من رحلته، وليست مجرد جانب وظيفي لإيجاد الغرف والطعام. فالمسافر يسافر لأجل الحصول على ذكريات مميزة، تمثل المرافق والخدمات الفندقية جزءًا أساسيًا منها حيث إن التجربة الكاملة سوف تتباطأ طويلاً بعد إصدار الفواتير. واستنادًا إلى هذه الفلسفة، تهدف ليفا إلى جذب نزلائها من خلال مجموعة من الأعمال الفنية والابتكارات والتصميمات الداخلية العصرية والأسعار المناسبة والخدمة التي لا تشوبها شائبة. تمتاز فنادق ليفا بهيكلها ووظائفها وتصميها العصري، مما يجعلكم تستمتعون بدفء علامتها التجارية كما لو كان نسيمًا هادئًا وستكون في خدمتكم منذ اللحظة التي تطأ فيها قدمكم الفندق.

*المصدر: "ايتوس واير"