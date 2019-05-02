الامارات | هيئة جديدة في أبوظبي تمول 10 أفكار مبتكرة كل 6 أشهر.. تعرف إليها

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة جديدة في أبوظبي تمول 10 أفكار مبتكرة كل 6 أشهر.. تعرف إليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة "معاً" للمساهمات المجتمعية اليوم عن إطلاق الدورة الأولى من حاضنة "معاً" الاجتماعية بعنوان "أصحاب الهمم"، وهي مشروع يسعى إلى إيجاد حلول اجتماعية مبتكرة عبر تنمية الأفكار ورعايتها لتصبح منشآت أهلية ومؤسسات اجتماعية لها أثر واضح ومستدام على الاحتياجات المجتمعية، حيث ستحصل أفضل 10 أفكار اعلى تمويل يصل إلى 100 ألف درهم لكل فكرة.

وكشفت المدير العام لهيئة "معاً"، سلامة عجلان العميمي،" خلال حفل إطلاق البرنامج بمقر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وبحضور رئيس دائرة تنمية المجتمع، الدكتور مغير الخييلي، وعدد من القيادات الحكومية ورجال الاعمال والمستثمرين"، أن البرنامج سيسهم بتأسيس 10 مؤسسات مجتمعية، عبر تبني أفكار الأشخاص الموهوبين القادرين على التفاعل مع محيطهم الاجتماعي عبر أفكارهم التي ستكون لها آثار إيجابية بعيدة المدى".

وقالت العميمي "نركز على احتضان المشاريع التي يمكن أن يكون لها تأثير اجتماعي واضح. على سبيل المثال، يمكن أن يركز المنتج على تحقيق فائدة اجتماعية، وقد يكون هاتف ذكي يستخدم نظام "بريل للمكفوفين" يسمح للمستخدمين المكفوفين إجادة استخدام هواتفهم بسهولة وحرية مطلقة. أو قد تكون مؤسسة الاجتماعية توظف نسبة كبيرة من العاملين لديها من أصحاب الهمم، وسيساعد برنامج الحاضنة الاجتماعي على تحويل هذه الفكرة إلى واقع."

وأضافت "يُعقد برنامج حاضنة معاً الاجتماعية مرتين سنوياً، وتستمر كل دورة لمدة ستة أشهر يستضيف خلالها البرنامج 10 فرق، ويوفر لهم الموارد لتنفيذ أفكارهم الاجتماعية المبتكرة لتحويلها إلى مشاريع مستدامة بالإضافة إلى توفير الأدوات اللازمة لتحقيق النمو مثل الدعم المادي والمعنوي، وتأمين مساحات للمكاتب، ودعم الخبراء المختصين للإرشاد والتوجيه، وإتاحة فرص الوصول إلى المستثمرين.

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وتابعت العميمي: "وتحصل الأفكار الفائزة على تمويل يصل إلى 100 ألف درهم، وسيتم تقديم الدعم المالي المرحلي على كل إنجاز يصل إليه المشارك بالإضافة إلى نفقات المعيشة وتكاليف السكن للمشاركين غير المقيمين في أبو ظبي. ويجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 18 عامًا وأن يعيش في أبوظبي أو يكون مستعدًا للانتقال إليها".

وتستقبل هيئة "معاً" للمساهمات المجتمعية طلبات التسجيل في برنامج الحاضنة الاجتماعية ابتداء من اليوم إلى تاريخ 13 يونيو المقبل، ويرحب البرنامج بالفرق المكونة من شخصين إلى ثلاثة أشخاص ممن لديهم أفكار مبتكرة ومازالت في المرحلة الأولى من التطوير. وسيتم التعاون مع دور الخبرة والخبراء والاستشاريين مثل شركة تطوير الأعمال العالمية "ديلويت" لدعم المتقدمين الناجحين وارشادهم لتنفيذ الافكار على أرض الواقع.

ويوفر البرنامج للمرشحين ورش عمل متخصصة تساعدهم في مرحلة التخطيط والعمل كمجموعات، والمشاركة بالبرامج التدريبية لصقل مهاراتهم في إدارة مشاريع الاجتماعية، وفهم مضمون التحدي الاجتماعي الخاص بكل دورة. بالإضافة إلى فرص التواصل وبناء العلاقات مع المستثمرين وقادة القطاع الثالث وكبار الشخصيات وصناع القرار في مجالات متخصصة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وستقوم "معاً" بتخصيص يوم لطرح الأفكار التي ابتكرتها الفرق العشرة المرشحة لدراسة وتقييم فرصة تمويلها من المستثمرين المشاركين.

كوت: سلامة العميمي: حاضنة "معاً" ستسهم بتأسيس 10 مؤسسات مجتمعية، عبر تبني أفكار الأشخاص الموهوبين القادرين على التفاعل مع محيطهم الاجتماعي عبر أفكارهم التي ستكون لها آثار إيجابية بعيدة المدى.