الامارات | رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 3005 سجناء بمناسبة شهر رمضان المبارك

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 3005 سجناء بمناسبة شهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بالإفراج عن 3005 سجناء ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

يأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.

من جانبه أكد النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار علي محمد البلوشي أن النيابة العامة في أبوظبي بدأت فعلياً الإجراءات التنفيذية للقرار السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة عودة من شملتهم المكرمة إلى أسرهم، وتحقيق الهدف الرئيسي لهذا القرار السامي، والمتمثل في إدخال الفرحة في هذه الأيام المباركة إلى عائلات فقدت وجود أبنائها بينهم.

وتقدم النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار علي محمد البلوشي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على هذا العطاء الأبوي الذي شمل به أبناء شعبه والمقيمين في كنف قيادته الحكيمة، والذي أصبح في وجدان المجتمع جزءا من نفحات شهر رمضان المبارك.

كما وجه المستشار البلوشي، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لما يوفره من دعم للسلطة القضائية في إمارة أبوظبي، ومن ضمنها النيابة العامة، والتي أثمرت إنجازات نوعية ساهمت في تجويد أداء القضاء، وبالتالي تعزيز منظومة العمل القضائي في إمارة أبوظبي.

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وأشاد بالمتابعة المستمرة التي يوليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، لأحوال نزلاء المنشآت الإصلاحية العقابية، وحرصه على توفير أعلى المعايير الإنسانية الكفيلة بحفظ حقوق السجناء، وإعادة تأهيلهم كي يتمكنوا من المشاركة بفاعلية في مسيرة تطور وبناء وطنهم.

من جهة أخرى طالب المستشار البلوشي كافة المشمولين بالعفو، بأن يستفيدوا من هذه الفرصة التي تتزامن مع النفحات الإيمانية لشهر رمضان المبارك، في البدء بتأهيل حياتهم تأسيساً على الجد والعمل؛ ليكونوا أفراد نافعين في مجتمعهم، مشيراً إلى الدور المحوري للأسرة في مساعدة هذه الفئة على معاودة الاندماج في المجتمع، عبر احتضان أبنائهم واستيعابهم لمساعدتهم على العودة لحياتهم الطبيعية بإيجابية.

كما عبر النائب العام لإمارة أبوظبي عن أمله بأن تشكل هذه المكرمة حافزاً لباقي نزلاء المنشآت الاصلاحية للاستفادة من فرص التدريب والتأهيل التي توفرها هذه المنشآت، بحيث تكون لديهم الفرصة لنيل فرصة العفو في مناسبات تالية.

وفي ختام كلمته، رفع النائب العام لإمارة أبوظبي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، وقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، سائلاً الله عز وجل أن يعيده بالخير والبركة والأمن على الأمة الإسلامية والعالم أجمع.