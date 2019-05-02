الامارات | آسيوي يرتكب جريمة قتل في دبي حتى لا يغادر الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن آسيوي يرتكب جريمة قتل في دبي حتى لا يغادر الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عامل آسيوي انتهز فرصة استغراق زميله في سبات عميق، بمقر عملهم في بناية تحت الإنشاء، وخنقه بقطعة قماش "شال" كان يلفه المجني عليه حول رقبته، لسبب غير متوقع على الإطلاق بحسب إفادة أحد الشهود، وهو عدم رغبة المتهم في مغادرة الإمارات خوفاً من العودة إلى بلاده، وتفضيله دخول السجن في دبي.
وأفاد الشاهد بأنه لا توجد عداوة سابقة بين المجني عليه والقاتل، لكن الأخير خاف من العودة إلى بلاده بعد تصويره عارياً من قبل شخص وإرسال الصور إلى شقيقه هناك، فأصر الأخير على عودته، ما أصاب المتهم بالرعب فقرر ارتكاب جريمة في الدولة.
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