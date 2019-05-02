محمد بن زايد يمنح قائد القوات الفرنسية وسام الإمارات العسكري من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سعادة الفريق أول جان بيار بوسير قائد القوات الفرنسية وسام الإمارات العسكري من الطبقة الأولى تقديراً لخدماته في تعزيز التعاون المشترك بين القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوات الفرنسية.

وبحث معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع مع سعادة الفريق أول جان بيار بوسير قائد القوات الفرنسية، اليوم الخميس، في مقر وزارة الدفاع في أبوظبي علاقات التعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.

وقلد معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع الوسام لقائد القوات الفرنسية بحضور سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط الوزارة والقوات المسلحة والوفد المرافق للضيف.

وأعرب قائد القوات الفرنسية عن سعادته لمنحه هذا الوسام الرفيع وتقدم بالشكر لقيادة دولة الإمارات على هذا التكريم، مشيراً إلى أن علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تاريخية وراسخة وتزداد قوة ومتانة ورسوخاً مع مرور الزمن، متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والتطور والازدهار.

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