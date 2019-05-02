حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من السجناء بمناسبة حلول شهر رمضان

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من السجناء من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في الإمارة ممن صدرت ضدهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة وإبعاد غير المواطنين خارج البلاد تنفيذاً للأحكام الصادرة بحقهم وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

يأتي أمر الإفراج حرصاً من سموه على منح السجناء المفرج عنهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم بصفة عامة لتكتمل الفرحة لديهم.