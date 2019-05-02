نيابة جرائم تقنية المعلومات تحقق مع أحد مشاهير التواصل الاجتماعي

بناًءً على ما تم رصده على شبكات التواصل الاجتماعي من تداول عدة مقاطع فيديو يظهر فيها أحد مشاهير التواصل الاجتماعي متلفظاًً بعبارات وكلمات تخدش الحياء العام، وتتضمن محتوى يجرح المتلقي في المجتمع الإماراتي وتتنافى مع موروثه الأخلاقي، أمرت النيابة العامة الاتحادية بالتحقيق في الواقعة.

فتم استدعاء المعني من قبل مكتب التحقيقات الاتحادي. وباشرت معه نيابة جرائم تقنية المعلومات لتحقيق. ووجهت إليه تهمة نشر مقاطع فيديو مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تخدش الحياء العام وتمس الآداب العامة.

وأمر النائب العام بمنعه من استخدام حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة سبعة أيام قابلة للتمديد.