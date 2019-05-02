عبدالله بن زايد يزور متحف اللوفر أبوظبي

زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي متحف اللوفر أبوظبي.

رافق سموه، خلال الزيارة، معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى المتحف مانويل راباتيه مدير المتحف.

واطلع سموه، في مستهل الزيارة، على المعرضين العالميين اللذين ينظمهما المتحف في إطار موسمه الثقافي "تبادل فتفاعل".

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وتفقد سموه معرض "رامبرانت وفيرمير والعصر الذهبي الهولندي: روائع فنيّة من مجموعتي لايدن ومتحف اللوفر" الذي يستمر حتى 18 مايو الجاري، ويُعتبر أكبر معرض لكبار فناني العصر الذهبي الهولندي من القرن السابع عشر ينظم في منطقة الخليج إذ يضم 95 لوحة ورسمة وقطعة فنية منها أكثر من 20 عملاً لرامبرانت وورشة عمله.

كما اطلع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على معرض "العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية 1842-1896" الذي يستمر حتى 13 يوليو المقبل، ويسلط الضوء على تطور التصوير الفوتوغرافي منذ اختراعه وذلك عبر مجموعة نادرة من أولى الصور الفوتوغرافية التي التقطتها عدسات المسافرين والبحارة في الشرق الأوسط والأميركيتين وإفريقيا وآسيا والهند.