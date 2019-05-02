معرض ييوو الصينية للسلع المستوردة 2019 يفتح أبوابه في شهر مايو

سيستضيف مركز ييوو الدولي للمعارض في مدينة ييوو، التي تُعتبر جنة السلع الصغيرة في الصين، في الفترة الممتدة بين 23 و26 مايو 2019، فعاليات معرض ييوو الصينية للسلع المستوردة لعام 2019، والذي يُعتبر منصة متخصصة بالسلع الدولية الصغيرة المستوردة إلى الصين.



سيغطي معرض هذا العام مساحة عرض إجمالية تبلغ أكثر من 50 ألف متر مربع، وسيضم 2000 مقصورة مجهزة وفقاً للمعايير الدولية ضمن 4 مناطق خاصة بالمعرض، تشمل: جناح آسيا الأول، وجناح آسيا الثاني، والجناح الأوروبي، والجناح التجاري لأمريكا وأستراليا وأفريقيا والعابر للحدود.



وتشمل السلع المستوردة التي سوف تُعرض، الأدوات المنزلية، ولوازم الأمهات والأطفال، ومنتجات الجمال والعناية الشخصية، والحرف اليدوية، والأجهزة المنزلية، والأطعمة والمشروبات، ومنتجات الصحة والتغذية، وأكسسوارات الأزياء، والألعاب الإبداعية، والقرطاسية، والسلع الرياضية، والملابس والإكسسوارات. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 1,500 شركة ومؤسسة من أكثر من مائة دولة ومنطقة حول العالم. كما سيشهد حضور أكثر من 120 ألفاً من الزوار والمشترين.



ستجمع قمة (ييوو) حول شراء السلع المستوردة، باعتبارها واحدة من الأنشطة الرئيسية في المعرض، طيفاً من الجهات الفاعلة الرائدة في قطاع التجزئة بما في ذلك "وول مارت" و"كارفور" وسلسة متاجر "ليان هوا" و"إتش إن إيه ريتيلينج" و"تشاينا ريسورسز" بغية إصدار أوامر الشراء مباشرة في موقع المعرض.



وتشمل الأنشطة الأخرى مؤتمر المكتب التنفيذي للـمدن المتحدة والحكومات المحلية في منطقة آسيا والمحيط الهادىء لعام 2019، وحوار "حزام واحد طريق واحد" للتعاون الاقتصادي والتجاري الحضري الدولي (ييوو)، ومؤتمر سلسلة التوريد للتجارة الإلكترونية المستوردة في الصين، فضلاً عن أسبوع الثقافة الإسبانية، ومعرض إطلاق المنتجات الجديدة خارج البلاد، وعروض ثقافية عالمية، ومهرجانات للأطعمة، وجلسات لتذوق النبيذ الأحمر المستورد.

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تأسس معرض ييوو الصينية للسلع المستوردة في عام 2012 كمنصة متخصصة لاستيراد السلع الاستهلاكية إلى الصين. وفي عام 2015، جرى تطوير المعرض، الذي يجسد مبادرة "حزام واحد طريق واحد" الوطنية، والساعي لبناء خط سكة حديد ييوو-شينجيانغ- أوروبا وميناء ييوو-نينغبو-تشوشان، حيث المستوى والحجم، وحصل على رعاية مشتركة من الغرفة التجارية الدولية الصينية واتحاد الأعمال الصيني. وفي يونيو 2016، حصل معرض ييوو الصينية للسلع المستوردة على الاعتماد من الرابطة العالمية لصناعة المعارض، ليصبح الأول من نوعه في الصين الذي ينجح بالحصول على هذا الاعتماد. وبات المعرض حالياً واحداً من المنصات الرائدة الرائجة للعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المستوردة إلى الصين.



لا يزال باب التسجيل المسبق مفتوحاً أمام الجهات العارضة والمشترين، بمن فيهم شركات تجارة السلع المستوردة والمتاجر الكبرى ومنصات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://www.importfair.cn/en/pre-reg/



يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20190429005422/en/



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*المصدر: "ايتوس واير"