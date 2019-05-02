سوق.كوم أصبح Amazon.ae في الإمارات العربية المتحدة

أعلنت أمازون وسوق.كوم عن إطلاق Amazon.ae، والذي يقدم للعملاء في الإمارات تجربة تسوق محلية جديدة. ويوفر الموقع الجديد أكثر من 30 مليون منتج من شركات محلية وعالمية تضم تلك التي كانت متوفرة سابقاً عبر سوق.كوم وخمسة ملايين من منتجات أمازون الولايات المتحدة الأمريكية. ويحظى المتسوقون عبر Amazon.ae بالأسعار الرائعة التي اعتادوا عليها عبر سوق.كوم، وكذلك خدمات التوصيل السريعة والموثوقة التي تشتهر بها علامة أمازون.

وعلق رونالدو مشحور، الشريك المؤسس لسوق.كوم ونائب مدير أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً: "يجسد هذا اليوم خطوة نفتخر بها في مسيرة سوق.كوم وأمازون، إذ يأتي خلاصة للجهود التي بذلتها الشركتان منذ بداية عملهما معاً في عام 2017. ويجمع Amazon.ae بين معرفة سوق.كوم المحلية وخبرات أمازون العالمية، ليقدم للمتسوقين في الإمارات منافع كبيرة. نما فريق عملنا المشترك في المنطقة إلى أكثر من 3600 ويسرنا جميعاً دعوة عملائنا في الإمارات للانضمام إلينا في هذه الرحلة الجديدة التي سنخوضها، حيث سنعمل باستمرار على توسيع وتنوع منتجاتنا وتقديمها بأسعار متميزة، بالإضافة إلى توفير تجربة تسوق مريحة وآمنة."

ويمكن للعملاء التسوق عبر Amazon.ae من خلال تطبيق أمازون أو زيارة الموقع الإلكتروني الجديد www.amazon.ae، حيث سيوفر كل منهما تجربة بحث سريعة ونتائج دقيقة، بالإضافة إلى تقييمات موثوقة للمنتجات وتوصيات شخصية وإمكانية إدارة الطلبات بمنتهى السهولة.

وتم تصميم كل من التطبيق والموقع بما يتناسب مع المتطلبات المحلية لتوفير تجربة تسوق مريحة، حيث يمكن للعملاء البحث عن منتجاتهم المفضلة وتسديد ثمنها بالدرهم الإماراتي باستخدام بطاقات الائتمان المحلية أو الدولية؛ أو بالدفع نقداً عند الاستلام. كما سيكون الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول متاحين باللغة العربية لأول مرة في تاريخ أمازون، لتلبية احتياجات العملاء الذين يفضلون التسوق باستخدام اللغة العربية.

وسيستمر عملاء Amazon.ae في الاستمتاع بخدمات مميزة مثل التوصيل المجاني في اليوم التالي للطلبات التي تزيد قيمتها عن 100 درهم إماراتي، بالإضافة إلى الخدمة المدفوعة للتوصيل في نفس اليوم إلى مناطق محددة في الإمارات. وبالإعتماد على خبرة أمازون العالمية بالشؤون اللوجستية، تقدم الشركة إمكانية تعقب شحن الطلبيات وعملية التوصيل الدقيق، كما ستواصل العمل لابتكار أساليب جديدة لتطوير وتحسين تجربة التوصيل.

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ويضم Amazon.ae آلاف الشركات التي كانت تبيع منتجاتها عبر سوق.كوم ويتيح للشركات في الإمارات من جميع الأحجام الفرصة لبيع منتجاتهم عبر الموقع والوصول إلى أدوات سهلة الاستخدام لإدراج المنتجات والاستفادة من عمليات الدفع الآمنة وميزات ترويجية تهدف إلى المساهمة في إكتشاف المنتجات التي يقدمونها بالإضافة إلى الحلول اللوجستية المبسطة مع "يشحن من قبل أمازون" (فولفيلمنت باي أمازون). وسيكون بمقدور رواد الأعمال بغض النظر عن خبراتهم الاستفادة من الموارد والأدوات التي تقدمها أمازون لتنمية أعمالهم.

وقال مصطفى عباس، رائد أعمال إماراتي يبيع إلكترونيات استهلاكية عالية الجودة عبر سوق.كوم منذ عام 2018: " أثبت بيع المنتجات عبر سوق.كوم على أنه مثمر للغاية حيث ساهم في توسيع أعمالي بشكل ملحوظ وساعدني للوصول إلى عملاء جدد دون زيادة التكاليف الثابتة. لقد استفدت كثيراً خلال تجربة العمل مع سوق.كوم بالأخص مع كل المزايا التي تلقيناها كبائعين، وأتطلع إلى مواصلة هذا التعاون مع Amazon.ae لتنمية وتوسيع أعمالي."

وأضاف رونالدو مشحور: "يسرنا أن نرحب بعملائنا في الإمارات على موقع Amazon.ae، وما هو اليوم إلا البداية حيث نعدهم بمواصلة العمل على ابتكار أفكار جديدة تتماشى مع اهتماماتهم، والسعي الدائم لتطوير خدماتنا لترقى إلى مستوى توقعاتهم".

لتجربة Amazon.ae اليوم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو تحميل تطبيق Amazon.