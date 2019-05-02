الوسمي نائياً لرئيس تحرير مجلة جولدن بريس



أمل العامري- مكة



أصدر مجلس إدارة مجلة جولدن بريس المتمثل في رئيس مجلس إدارتها الأستاذ محمد الدعيس و رئيس تحرير ها د.غادة ناجي طنطاوي، قرارًا بتعيين الزميل الكاتب الإعلامي مشاري الوسمي نائبًا لرئيس التحرير.

يُذكر أن “الوسمي” بدأ مشواره الإعلامي متعاونًا مع عدة صحف محلية ، و له العديد من المداخلات المرئية و المسموعة في مجال الإعلام.

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وأسرة أخبار السعودية 24 إذ تهنىء الكاتب الإعلامي مشاري الوسمي بمنصبه الجديد لتتمنى له دوام التوفيق والسداد