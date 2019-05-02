آمين عام اللجان الأولمبية يدعو الاتحادات والأندية العربية للمشاركة في دورة العاب أندية السيدات...



أمل العامري -الرياض أرسل سعادة السيد سعود بن علي العبد العزيز آمين عام اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية رسالة عاجلة جدا للسادة أمناء عموم الاتحادات العربية للالعاب الرياضية اعلنهم خلالها بأن دورة الألعاب الخامسة للاندية العربية للسيدات بالشارقة 2020 تشتمل على الألعاب التالية: كرة السلة والكرة الطائرة وكرة الطاولة والرماية والعاب القوي والمبارزة والقوس والسهم والفروسية "قفز الحواجز" والكاراتية.

وقال الامين العام في رسالتة انة بالإشارة الي دعوة المشاركة الصادرة من اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الخامسة للاندية العربية لأندية السيدات والتي تقام تحت رعاية ودعم سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة حفظهم الله ورعاهم الموجهه للجان الأولمبية العربية في الدورة التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت مظلة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية برئاسة صاحب السمو الملكي الامير طلال بن بدر بن سعود رئيس المجلس الرياضي العربي حفظه الله ورعاه.

واضاف بان الدورة تقام خلال الفترة من 2 الي 12 فبراير 2020.

كما وجة السيد سعود بن علي آمين عام اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية في رسالتة العاجلة جدا للأمناء العموم بضرورة حث الاتحادات الوطنية الأعضاء باتحاداتهمم الموقره علي المشاركة في الدوره من خلال الأندية الأعضاء تحقيقا لدعم علاقة التعاون بين اتحاد اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية العربية ذات العلاقة من أجل جمع اللاعبات العربيات في ميدان التنافس الرياضي من أجل توثيق عري المحبة والأخوة وزيادة التعارف والتازر وزيادة الخبرات ورفع مستوي الرياضة والرياضيات العربيات من أجل رفع علم بلادهم في دورة الألعاب العربية للسيدات بالشارقة.

وارفق السيد سعود بن علي العبد العزيز خلال رسالتة للاتحادات العربية استمارة المشاركة المبدئية في دورة الألعاب الخامسة لأندية السيدات والمعدة من قبل اللجنة العليا المنظمة للدورة.

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