"ديفا عباية كوتور"... تصاميم تناسب مختلف الأذواق

ترغب العديد من النساء باقتناء مجموعة من العبايات في خزانة ملابسهم، لكن يجدن صعوبة في رحلة اختيارهن للعباية المثالية نظراً لتعدد الخيارات والتصاميم. نقدم لك سيدتي تشكيلة جديدة من "ديفا عباية كوتور"، العلامة المتخصصة في إنتاج العبايات الفاخرة والراقية، بتصاميم ذات مفاهيم فريدة وملهمة. أكثر ما يلفت الانتباه في هذه المجموعة أن لكل عباية تصميم وفكرة خاصة بها، حيث ستجدين المزينة بالشيفون، الشراشيب أو ذات الزخارف والتطريز وغيرها الكثير من اللمسات الفريدة، كما تتبع مجموعة العبايات أحدث صيحات الموضة في شكل وقصة العباية والأكمام فمنها ذات الكم العريض أو المزين بالكشاكش إضافة إلى استخدام أرقى أنواع الأقمشة كالندا والحرير والكريب. تركز "ديفا عباية" في هذا الموسم على الروح الكلاسيكية والمعاصرة بآن واحد مما يجعلها الخيار الأمثل لجميع السيدات مهما اختلفت أذواقهن ومناسباتهن.

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