افتتاح مراكز جديدة لتقديم طلبات التأشيرة إلى إيرلندا في الرياض والخبر وجدة

ت بإمكان المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية التقدم للحصول على تأشيرات إلى جمهورية إيرلندا في مراكز طلب التأشيرات الجديدة، التي اشتركت في إطلاقها سفارة إيرلندا في المملكة العربية السعودية وشركة «في إف إس غلوبال»، أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والخدمات التكنولوجية المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم.

ومع إطلاق ثلاثة مراكز جديدة في الرياض والخبر وجدة، بات بإمكان المقيمين تقديم طلبات للحصول على التأشيرة في مراكز «في إف إس غلوبال» دون الحاجة إلى زيارة سفارة إيرلندا . لتوفر المراكز الجديدة للمسافرين من الرياض والخبر وجدة منصة مريحة لتقديم طلبات التأشيرة، مما يضمن جودة الخدمات المحسنة والإجراءات السلسة.

وخلال حفل الافتتاح الرسمي لمركز تقديم طلبات التأشيرة في الرياض يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019، قال سفير إيرلندا في المملكة العربية السعودية: "يسرنا أن نعلن عن شراكتنا مع «في إف إس غلوبال» وإفتتاح مراكز جديدة لتقديم طلب تأشيرة التي ستسهل العملية على المتقدمين، التي تقدم خدماتها إلى عدد أكبر من المسافرين من المملكة العربية السعودية، حيث تشتهر إيرلندا في جميع أنحاء العالم بحسن ضيافتها وعفوية شعبها وثقافتها الزاخرة. فمع افتتاح هذه المراكز الجديدة، نرحب بضيوفنا من المملكة العربية السعودية لتجربة السياحة والضيافة في جمهورية إيرلندا ."

يمثل الزوار جمهورية إيرلندا من المملكة العربية السعودية حوالي 33% بالمقارنه مع جميع الزوار من منطقة الشرق الأوسط. ففي عام 2018، سافر ما يقارب 6 آلاف زائر إلى إيرلندا من المملكة العربية السعودية. ترتبط «في إف إس غلوبال» بعلاقة وطيدة مع عملائها من حكومة إيرلندا منذ عام 2004 وتقدم خدماتها للمتقدمين من خلال شبكة مكونه من 60 مركزًا لتقديم طلبات التأشيرة عبر 17 دولة بما في ذلك هونج كونج والهند وروسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة وغيرها.

Advertisements

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال فيناي مالهوترا، الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والصين، «في إف إس غلوبال»: "تعد إيرلندا نقطة جذب ووجهة كبيرة للسائحين من السعودية والعرب لأهمية موقعها وحيوية مدنها، تتواجد في إيرلندا أراضي شاسعة غير مستكشفة تضيف جمالاً إلى جغرافيتها التي تكمل مبادراتها الترويجية لاستكشاف الساحل الشرقي والغربي من خلال فتح منطقة ميدلاندز الغير المستكشفة نسبيًا، ويهدف افتتاح المراكز الثلاثة الجديدة في مواقع رئيسية في المملكة لتكون جزءًا من خطط «في إف إس غلوبال» لتعزيز التعاون مع حكومة إيرلندا وتقديم منصة طلب تأشيرات مريحة وآمنة للمسافرين إلى الخارج."

توفر هذه المراكز، التي يديرها مهنيين مدربين على تقديم خدمات آمنة بطريقة فعالة، كخدمات بريميوم لاونج Premium Lounge الاختيارية لمقدمي طلبات التأشيرات للحصول على خدمة أكثر تخصيصًا فضلاً عن تسليم جوازات السفر إلى عتبة الباب. بإمكان مقدمي طلبات التأشيرة في المملكة العربية السعودية زيارة المركز على العناوين التالية:

الرياض: 2591، حي الهدا، بجانب فندق كورتيارد ماريوت

الخبر: الطابق الثاني، مركز التأشيرات الموحد، مقابل بنك ساب، الراكة

جدة: مركز اعتماد التأشيرة، مركز تسهيل بلازا التجاري، الطابق الأرضي - شارع سويد بن صخر، متفرع من شارع جندب بن كعب (متفرع من شارع الأمير سلطان)، حي المحمدية 1