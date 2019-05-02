الامارات | "نيابة جرائم تقنية المعلومات" توجه تهمة خدش الحياء العام لأحد مشاهير التواصل وتمنعه من استخدام حساباته 7 أيام

شكرا لقرائتكم خبر عن "نيابة جرائم تقنية المعلومات" توجه تهمة خدش الحياء العام لأحد مشاهير التواصل وتمنعه من استخدام حساباته 7 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت نيابة جرائم تقنية المعلومات أنه بناءً على ما تم رصده على شبكات التواصل الاجتماعي من تداول عدة مقاطع فيديو يظهر فيها أحد مشاهير التواصل الاجتماعي متلفظاً بعبارات وكلمات تخدش الحياء العام، وتتضمن محتوى يجرح المتلقي في المجتمع الإماراتي وتتنافى مع موروثه الأخلاقي، فقد تم استدعاءه من قبل مكتب التحقيقات الاتحادي، وباشرت معه نيابة جرائم تقنية المعلومات التحقيق، ووجهت إليه تهمة نشر مقاطع فيديو مصور على وسائل التواصل الاجتماعي تخدش الحياء العام وتمس الآداب العامة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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