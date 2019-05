دبي - بواسطة محمد فارس أفاد العقيد فيصل القاسم، مدير إدارة الاعلام الأمني في شرطة دبي، انه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول جلوس أحد الأشخاص “موظف مواقف سيارات” على مقدمة سيارة تقودها سيدة في محاولة لاعتراضها ومنعها من القيادة في منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي، ما يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

تصفح بالصور: لن تصدقوا هذه الصور النادرة لشيوخ الإمارات!

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الشخص يعمل في مواقف سيارات أحد الفنادق بمنطقة بر دبي، مبررا تصرفه بعد استدعائه مع السيدة للحضور إلى مركز شرطة بر دبي، إلى أنه حاول منعها من المغادرة نظرا لخلاف بينهما، حيث أفاد الشخص أن السيدة أعطته تذكرة موقف تعود لسيارة أخرى، فيما أفادت السيدة بأنها قامت بدفع أجرة الموقف وسلمته التذكرة الصحيحة، مشيرا إلى أن الشرطة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

Advertisements

ودعا العقيد فيصل القاسم أفراد الجمهور إلى اللجوء للسلطات المعنية في حال حدوث خلافات، وعدم التصرف بسلوكيات قد تعرضهم للمساءلة القانونية، كما شدد على عدم نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما قد يتسبب بإثارة البلبلة والمخاوف.

إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار يومية جديدة. أرسل "اشتراك" من خلال تطبيق الواتساب

من مصر على 00201025198165

من السعودية على 00966532159578

من الخليج وبلاد الشام على 00971504893881

تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة

The post إحالة رجل وسيدة إلى الجهات المختصة بعد انتشار فيديو لهما appeared first on hnauae.