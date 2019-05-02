إحالة رجل وسيدة إلى الجهات المختصة بعد انتشار فيديو لهما

دبي - بواسطة محمد فارس أفاد العقيد فيصل القاسم، مدير إدارة الاعلام الأمني في شرطة دبي، انه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول جلوس أحد الأشخاص “موظف مواقف سيارات” على مقدمة سيارة تقودها سيدة في محاولة لاعتراضها ومنعها من القيادة في منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي، ما يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.
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وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الشخص يعمل في مواقف سيارات أحد الفنادق بمنطقة بر دبي، مبررا تصرفه بعد استدعائه مع السيدة للحضور إلى مركز شرطة بر دبي، إلى أنه حاول منعها من المغادرة نظرا لخلاف بينهما، حيث أفاد الشخص أن السيدة أعطته تذكرة موقف تعود لسيارة أخرى، فيما أفادت السيدة بأنها قامت بدفع أجرة الموقف وسلمته التذكرة الصحيحة، مشيرا إلى أن الشرطة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.
ودعا العقيد فيصل القاسم أفراد الجمهور إلى اللجوء للسلطات المعنية في حال حدوث خلافات، وعدم التصرف بسلوكيات قد تعرضهم للمساءلة القانونية، كما شدد على عدم نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما قد يتسبب بإثارة البلبلة والمخاوف.
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