كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف يؤثر تحول سوق.كوم إلى أمازون على المستهلكين في الإمارات؟

أصبحت Amazon.ae الوجه الجديد لسوق.كوم في دولة الإمارات بعد ما يقرب من عامين من استحواذها على شركة التجارة الإلكترونية مقابل 580 مليون دولار (2.13 مليار درهم).

وتلقى العملاء الذين تم إعادة توجيههم إلى الموقع رسالة من رونالدو مشوار، المؤسس المشارك ونائب رئيس سوق Amazon، وعد فيها بتقديم 30 مليون منتج وفرصة للتسوق باللغة العربية على كل من الموقع والتطبيق.

بالإضافة إلى المزيد من المنتجات والمحتوى العربي، يمكن للمستهلكين أن يتوقعوا أيضًا رؤية ميزات أمازون، مثل التوصيات وقوائم الأمنيات وخيارات الشحن الأسرع، على حد تعبير السيد مشوار لصحيفة ذا ناشيونال.

كم عدد المنتجات التي سيتم عرضها؟

قبل التغيير إلى Amazon.ae ، كان لدى سوق 9.4 مليون منتج في 31 فئة، بما في ذلك الإلكترونيات والأزياء والعطور والجمال، المنزل والمطبخ، وارتفع عدد المنتجات إلى أكثر من 30 مليونًا، بما في ذلك خمسة ملايين من Amazon US والباقي من البائعين المحليين والدوليين.

وقال السيد المشوار إن إحدى الفئات التي ستتوسع بشكل كبير هي الكتب، حيث سيتم توفير 15 مليون عنوان على الموقع الجديد.

ما هي خيارات الدفع المتاحة؟

يمكن إجراء الدفعات بواسطة بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم أو بطاقة هدايا أمازون أو نقدًا عند التسليم. وتتوفر خدمة الدفع عند التسليم كوسيلة للدفع للمنتجات التي تلبيها Amazon و Amazon Global Store.

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هناك بعض القيود المفروضة على النقد عند التسليم بناءً على طريقة الشحن (بالنسبة إلى Global Store ، فهي متوفرة فقط للطلبات التي يتم شحنها عن طريق الشحن العاجل، بدلاً من الشحن ذي الأولوية) وقيمة الطلب (لا يمكن أن تتجاوز 5000 درهم).

هل تطبق ضريبة القيمة المضافة؟

ينطبق معدل ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات البالغ 5 في المائة على معظم المنتجات التي تبيعها أمازون على Amazon.ae، و بالنسبة للعناصر المشتراة من متجر Amazon Global Store ، يتم دفع ضريبة القيمة المضافة والرسوم المطبقة من خلال إيداع رسوم الاستيراد.

ما هي خيارات الشحن؟

الطلبات بقيمة 100 درهم على الأقل من العناصر على “Filledilled by Amazon” مؤهلة للشحن المجاني. مع الشحن المجاني، سيتم تسليم طلبك خلال يوم عمل إلى يومين بعد توفر جميع شحناتك. إذا لم يكن الطلب مؤهلاً للشحن المجاني، فسيتم تقديم التوصيل القياسي مقابل رسوم تبدأ من 10 دراهم اعتمادًا على نوع العناصر في سلة التسوق الخاصة بك.

ماذا عن بيانات ملف المتسوق؟

في وقت سابق من هذا العام، طُلب من العملاء تغيير معلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم إلى Amazon، مما يمهد الطريق للانتقال.