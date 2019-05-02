كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أول سيارة رباعية الدفع مصنوعة في الإمارات قريباً بالأسواق

أعلنت شركة Sandstorm Automotive Factory أن أول سيارة إماراتية ذات دفع رباعي “الريم” ستصل إلى الأسواق المحلية والعربية بنهاية هذا العام، حيث سيتم تصنيع 13،000 سيارة في المرحلة الأولى من خط الإنتاج.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا في مجمع دبي للاستثمار، حيث ستتمركز منشأة تجميع السيارات.

كما كشفت الشركة عن خطط لإطلاق سيارة أخرى ‘S24’، وهي سيارة بيك آب مزدوجة المقصورة، مع تصميم سيارتين بالكامل من قبل القوى العاملة الإماراتية، في خطوة تهدف إلى تحقيق رؤية الإمارات 2030.

واستوحى المصممون سيارة الريم من جمال وسرعة الحيوانات البرية العربية و”الريم” هي سيارة دفع رباعي تتميز بقوتها وقدرتها على القيادة على الطرق الرملية والخشنة، في حين أن طراز “S24” عبارة عن شاحنة مزدوجة المقصورة مع خمسة مقاعد.

وأكدت الشركة أنها شرعت بالفعل في عملية توظيف عدد كبير من الإداريين والطلاب الإماراتيين بهدف تحقيق رؤية الإمارات 2030.

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وسيتم تجميع وتصنيع المركبات ذات السبعة مقاعد في مصنع Sandstorm، الذي يمتد على مساحة إجمالية قدرها 48000 قدم مربعة، ومن المتوقع أن يتم توسيعه في مراحل الإنتاج القادمة. وتم تصميم المصنع، وهو الأول من نوعه في البلاد ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي لإنتاج السيارات التي صنعت 30 إلى 40 في المائة من مكوناتها محليا، بحسب خليج تايمز.

قالت الدكتورة ماجدة العزازي، المديرة التنفيذية لمصنع Sandstorm Automotive، إن مصنع السيارات الجديد يوفر فرصة رائعة لجذب المصنعين الدوليين إلى السوق المحلية، وهي خطوة تساعد على دعم استراتيجية الإمارات لتنويع الاقتصاد. وتخطط الشركة لإقامة مصنع ثان للسيارات في أبو ظبي قريبًا.

وأضافت: “نحن فخورون للغاية بهذا الإنجاز الرائد، وهو أول مصنع إماراتي يصنع أنواعًا مختلفة من سيارات الدفع الرباعي – وهو معلم رئيسي نعتز به حقًا، باعتبارنا أول مصنعين في المنطقة يصنعون أول سيارات رباعية الدفع عربية”.

وسيتم تصنيع المركبات في مصنع Sandstorm وفقًا لمواصفات دول مجلس التعاون الخليجي، بعد العديد من الاختبارات التي أجرتها شركة ألمانية معتمدة دوليًا.

وستتوفر سيارة الريم بستة ألوان مختلفة: الأسود والرمادي والفضي والذهبي واللؤلؤي الأبيض والأبيض، بينما ستتوفر سيارة S24 بثلاثة ألوان هي الأسود والبني والأبيض.