كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن عروض خاصة ووجبات إفطار في سينما عقيل بدبي في رمضان

تعاونت دار السينما الشهيرة “سينما عقيل” مع “مشروع شيوالا” لإحضار فكرة تناول وجبة الإفطار في السينما إلى دبي خلال شهر رمضان.

وسيتم تحويل السينما إلى مجلس لتناول الطعام، حيث تقدم وجبات إفطار من جنوب آسيا على الطراز العائلي كل مساء تليها مجموعة مختارة من الأفلام العربية الحائزة على جوائز، مع العرض الأول في الساعة 9 مساءً والثاني في الساعة 11 مساءً.

وتتمتع سينما عقيل بسمعة طيبة في دبي منذ فترة طويلة بسبب أفلامها الثقافية والفنون السينمائية وعرض الأفلام والمخرجين عبر العقود.

وفيما يلي بعض العروض التي ستقدم خلال شهر رمضان، بحسب موقع واتس أون:

01. الشاعرة من إخراج ستيفاني بروكهاوس

هذا الفيلم الوثائقي هو قصة الشاعرة السعودية حصة هلال، أول امرأة تصل إلى النهائي لمسابقة شاعر المليون الشعرية التي يهيمن عليها الذكور والتي تجذب 70 مليون مشاهد في كل حلقة.

من 4 إلى 11 مايو

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02. نائلة والانتفاضة من إخراج جوليا باشا

يُظهر الفيلم الوثائقي النشط لجوليا باشا الدور الذي لعبته النساء خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى في أواخر الثمانينات، ويجمع بين المقابلات ولقطات الأرشيف للنساء اللواتي دخلن في ساحة الانتفاضة السياسية والاجتماعية بعد اعتقال أو أسر الكثير من الرجال.

من 11 إلى 17 مايو

* يقام هذا العرض بالتعاون مع مهرجان Reel Palestine السينمائي وسيحتفل بعيد النكبة يوم 15 مايو

03. الرحلة من إخراج محمد الدراجي

تم عرض هذا الفيلم خلال احتفالات عيد الأضحى في بغداد ويتابع قصة سارة، وهي شابة تصارع قرارها بأن تصبح مفجرا انتحاريا. وعندما تم إصداره في عام 2017، كان أول فيلم عراقي منذ 27 عامًا يتم عرضه في دور السينما في العراق وتم اختياره كأفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91.

من 17 إلى 24 مايو

سينما عقيل، مستودع 68، السركال أفنيو، شارع 8، القوز، دبي، إفطار في الساعة 6:30 مساءً. تبدأ الأفلام من الساعة 8.45 مساءً. سعر التذكرة 200 درهم . هاتف: 0585246362. cinemaakil.com